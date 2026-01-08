Vanessa Schmitt getrennt: Was passiert mit Haus und Hund?

Nach dem überraschenden Liebes-Aus mit Schauspieler Raúl Richter (38) hat Vanessa Schmitt ihren Fans nun verraten, wie es mit ihrem gemeinsamen Zuhause und der Hündin weitergeht. In einer ausführlichen Instagram-Story beantwortete sie die brennendsten Fragen ihrer Community und machte sofort klar: "Ja. Also, Maya bleibt definitiv bei mir." Zwar schafften sich die beiden das Haustier gemeinsam an, doch Maya würde sich bei ihr "wohler fühlen". Das Model erklärt: "Das klingt irgendwie so komisch, weil ich schwöre, ich habe diesen Hund geboren. Ist ja meine Tochter. Raúl würde Maya mir auch niemals wegnehmen."

Auch zur Frage um das gemeinsame Zuhause gab die Influencerin eine Antwort. Vanessa erklärte, dass sie in dem gemieteten Haus vorerst wohnen bleiben will, obwohl sie dort nun alleine lebt. "Es ist jetzt nicht günstig für eine Person. Aber ich weiß auch, dass Raúl mich da jetzt auch nicht irgendwie fallen lässt, sondern auch erstmal noch weiterhin unterstützt", betonte sie, denn ein Abschied aus ihrem Heim würde ihr sehr schwerfallen: "Wenn ich das aufgeben müsste, wäre es schon schlimm. Ich versuche erstmal, das alles so zu behalten. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, auch finanziell, dann ist es klar, dass man sich verkleinern muss."

Auch emotional hinterlässt die Trennung Spuren: In einem Interview mit RTL berichtete Vanessa, dass sie sich in den letzten Tagen "erschöpft und leer" gefühlt habe. Sie hätte sich gewünscht, das Beziehungsende erst später öffentlich zu machen. "Ich habe die Entscheidung Raúl überlassen, weil schon so viele Nachfragen kamen", verriet die frühere Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin. Auf die damals geplante Hochzeit blickt sie nun mit gemischten Gefühlen zurück, denn statt eines glücklichen Fests folgte plötzlich das Liebes-Aus.

Instagram / vanessa.schmitt_ Model Vanessa Schmitt mit Hündin Maya, August 2025

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Berlin Fashion Week