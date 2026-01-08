Kurz vor Schluss: Vier Rampensäue müssen Forsthaus verlassen

Im Forsthaus Rampensau Germany geht es jetzt um alles: Das letzte große Ansägen steht an. Anders als in den vorherigen Folgen entscheiden die Stimmen direkt: Das heißt, Ansägen ist gleich Absägen und die zwei Teams mit den meisten Stimmen müssen das Forsthaus verlassen. Im Safety-Spiel konnten sich C-Bas und Chris Manazidis den ersten Platz sichern und sind somit geschützt, genauso wie Gina Beckmann (25) und Leon Content (24), die sich bereits zuvor safen konnten. Es entscheidet sich also zwischen Maurice (27) und Frank Dziwak, Henna und Marc-Robin Wenz und Dilara Kruse und Yeliz Koc (32). Zwei Teams müssen gehen – die drei übrigen ziehen ins Halbfinale von "Forsthaus Rampensau Germany" ein.

Die Nominierung wird gewohnt taktisch angegangen. Frank, genannt Papsel, und sein Sohn Maurice nominieren Henna und Marc-Robin. Diese beiden bekommen auch die Stimmen von Dilara und Yeliz und Chris und C-Bas. Marc-Robin und Henna wiederum nominieren Dilara und Yeliz. Gina und Leon entscheiden sich gegen Papsel und Maurice. Ein Brief vom Forstamt entscheidet darüber, ob die Oberförster noch etwas drehen können. Aus drei Umschlägen müssen sie wählen: Entweder wird ihre Stimme ungültig, sie dürfen eine andere Stimme austauschen oder sie ziehen eine Niete und alles bleibt, wie es ist. Es wird die Niete – die Nominierungen werden nicht verändert. Da zwischen zwei Teams Gleichstand herrscht, entscheidet die Leistung der zwei vergangenen Spiele, in denen Dilara und Yeliz jeweils den letzten Platz belegten. Somit müssen sowohl die beiden Frauen als auch Henna und Marc-Robin ihre Koffer packen. Team Papsel und Maurice, Team C-Bas und Christo und Team Gina und Leon stehen im Halbfinale.

Eine letzte Poolparty wird gefeiert, doch die Stimmung wirkt getrübt. Am nächsten Morgen dann der große Abschied: Wer drückt wem die Daumen? Henna hofft darauf, dass ihr Forsthaus-Flirt Gina zusammen mit ihrem Team-Partner den Sieg mit nach Hause nimmt. Dilara hingegen hegt nach dem letzten Absägen Groll gegen Christo und C-Bas und wünscht ihnen nicht viel Erfolg. In einer Sache sind sich aber alle einig: Papsel aka Frank Dziwak war der Liebling im Haus – ihm würden alle den Sieg gönnen.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3