Hilary Duff veröffentlicht Teaser zu neuem Song "Roommates"

Hilary Duff (38) überrascht ihre Fans mit einem frechen Appetithappen auf neue Musik: Auf Instagram postete die Schauspielerin und Sängerin ein Video, in dem sie auf einem sonnigen Feld in einem hellgelben Kleid zum Track "Roommates" lippensynchron performt. Der Clip deutet auf die zweite Single ihres kommenden Albums "Luck… Or Something" hin, das bereits nächsten Monat erscheinen soll. In dem Song besingt Hilary die Sehnsucht nach der intensiven Anfangsphase einer Liebe – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Post kommt ganz ohne Worte aus und wird nur von Emojis begleitet. Die Botschaft ist dennoch eindeutig: Der Countdown zum neuen Projekt läuft, und die Fans dürfen gespannt sein. Auch Ehemann Matthew Koma (38) reagierte in den Kommentaren und schrieb: "Das ist mein Mädchen", wie People berichtete.

Der neue Teaser erscheint nur wenige Wochen nach der ersten Single "Mature". Auf Instagram gab Hilary gleich mehrere Hinweise darauf, dass die gezeigten Bilder direkt vom Set des "Roommates"-Musikvideos stammen. In einer weiteren Slideshow mit dem augenzwinkernden Kommentar "Dezember und etwas verspätet" teilte sie außerdem Eindrücke von den Proben zu ihren kommenden Live-Shows sowie Behind-the-Scenes-Material vom Videodreh. Parallel dazu bereitet sich die Popsängerin auf ihren Tourstart vor: Die "Small Rooms, Big Nerves"-Konzerte sollen noch in diesem Monat in London beginnen. Wie People berichtet, ist "Luck… Or Something" Hilarys erstes Studioalbum seit 2015 – ein Comeback, auf das viele Fans seit Jahren warten.

Auch privat bekommt die Musikerin Rückhalt von Ehemann Matthew, der den Instagram-Teaser sofort feierte. Während Hilary ihr Bühnen-Comeback vorbereitet, meistern die beiden gemeinsam den Familienalltag. In früheren Interviews sprach die "How I Met Your Father"-Darstellerin offen darüber, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld für ihre Kinder ist. Immer wieder teilt sie zudem humorvolle Einblicke aus ihrem Zuhause – mal aus der Küche, mal zwischen Spielzeug und Notenblättern. Diese Nähe kommt bei ihren Followern gut an. Die Mischung aus Bodenständigkeit und Bühnenlust gehört seit jeher zu Hilarys Charme und macht ihr musikalisches Comeback für viele Fans besonders spannend.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024