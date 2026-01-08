MLFL-David bricht bei Elena Miras' Anblick in Tränen aus

Große Emotionen bei Make Love, Fake Love: Elena Miras (33) erscheint in der sechsten Folge plötzlich mit einer Armschlinge, nachdem sie in der vorherigen Episode beim Tanzen mit Kandidat David gestürzt war. Als David sie so sieht, brechen alle Dämme. Er ringt um Fassung, die Stimme zittert, Tränen laufen. "Es war so schlimm, dich zu sehen. Es war so schlimm, es hat mir so leidgetan. Ich wusste nicht, wohin mit mir – ich stand einfach nur daneben", sagt er im Gespräch. Er wirft sich vor: "Du sagst immer zu mir: 'Ich vertraue dir.' Und dann lasse ich dich fallen." Elena bleibt ruhig, nimmt den Kandidaten in den Arm und versucht, die Situation zu entkrampfen.

Die 33-Jährige stellt klar, dass es ein Unfall war. "Nein, hör auf. Das ist uns beiden passiert – das war ein Unfall. Mach dir keine Sorgen, alles ist gut, wirklich", beruhigt Elena vor laufender Kamera. Im Einzelinterview erklärt sie, dass David sich die Schuld gebe, es aber keinen Schuldigen gebe: "Es hat mir mein Herz gebrochen. David gibt sich die Schuld, aber es gibt keinen Schuldigen. Niemand ist schuld daran." Nach dem Sturz wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Dort kam die Entwarnung. "Es ist nichts gebrochen, nur ein bisschen verdreht", sagt sie später zu David. Kurz darauf zeigt sich Elena bereits wieder gefasster – und kann sogar lächeln.

In der Vorwoche hatte die Sendung für einen echten Schockmoment gesorgt. Die Männer hatten extra eine Salsa-Choreo geprobt, um die Mutter einer Tochter auf der Tanzfläche zu beeindrucken. Was als ausgelassener Flirt begann, endete plötzlich in einem Sturz mit Schmerzen. Damals zeigte sich Elena am Boden, rang mit den Tränen und hielt sich den Arm, während aus dem Off zu hören war: "Ich glaube, die sind voll auf ihren Arm gefallen." Die Episode endete genau an dieser Stelle, die Produktion ließ das Publikum mit einem fiesen Cliffhanger zurück. Die Verletzung von Elena sorgte sofort für große Anteilnahme bei den Fans. Viele fragten sich: Wie schwer hat sie sich verletzt? Gibt es medizinische Hilfe? Die Show gab zunächst keine Antwort.

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat David und Elena Miras

