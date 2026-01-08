Lewis Hamiltons radikale Pläne nach enttäuschender Saison

Lewis Hamilton (41) meldet sich nach zwei Monaten Funkstille mit einer emotionalen Botschaft zurück – und heizt damit die Gerüchteküche an. Der siebenfache Weltmeister, der nach seinem Wechsel zu Ferrari eine sportlich bittere Saison ohne einzigen Podestplatz erlebte, blickt auf Instagram auf eine Phase der Erschöpfung und des Rückzugs. Der 41-Jährige schreibt, die Auszeit habe ihm geholfen, neue Energie zu tanken und inneren Frieden zu finden. Besonders die Tage mit Familie und Freunden hätten ihm gutgetan. Dann der Satz, der aufhorchen lässt: "Jetzt ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Lass Dinge los, die dir nicht dienen." Konkreter wird Lewis nicht – doch genau das macht seine Zukunft zur großen Frage.

In der Nachricht dankt der Rekordchampion seinen Anhängern ausdrücklich für ihre Treue: "Sei du selbst und vergiss niemals, wer du bist", schreibt er an die Community und betont: "Ich werde es nie wieder vergessen." Die Saison bei Ferrari verlief derweil wie ein Albtraum: kein Highlight, kein Podest, ein Novum in seiner langen Karriere. Während Team und Umfeld öffentlich still bleiben, interpretieren Fans und Beobachter die Töne des Briten zwischen mentalem Neustart und möglichem Rücktritt. Offiziell ist nichts, aber die Wortwahl lässt Raum: Lewis spricht von Loslassen, Veränderung und einem Ende der Erschöpfung – ohne ein Ziel zu benennen und ohne ein Datum zu setzen.

Privat sucht der Formel-1-Star traditionell Halt in seinem engen Kreis. Lewis verbringt Auszeiten gern mit seiner Familie und langjährigen Freunden, oft abseits der Kameras. Der Brite pflegt Rituale, die ihn erden – von gemeinsamen Essen über Spaziergänge bis hin zu stillen Momenten fern der Rennstrecken. Seine Social-Media-Pausen sind nicht neu, aber selten so deutlich begründet. Dass er jetzt das Bedürfnis nach Ruhe und Nähe betont, passt zu einem Sportler, der die Öffentlichkeit kennt – und der in entscheidenden Momenten die Tür zu seinem Privatleben nur einen Spalt breit öffnet.

