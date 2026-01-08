Vanessa macht sich lustig: Emmy Russ nimmt Aleks in Schutz

Emmy Russ (26) hat genug: In einer Reihe von Instagram-Storys wendet sich die Reality-TV-Bekanntheit direkt an Vanessa Nwattu (25) und kritisiert deren Umgang mit Ex-Verlobtem Aleksandar Petrovic (34). Auslöser sind Vanessas Reaktionen nach dem großen Finale von Temptation Island V.I.P., das zuletzt für ordentlichen Gesprächsstoff sorgte. Während die Ausstrahlung noch nachhallt, prangert Emmy an, Vanessa habe sich über Aleks’ Tränen lustig gemacht. Sie selbst, sagt die Influencerin, könne niemanden auslachen, der "am Boden zerstört ist und weint".

In ihrer Story macht Emmy unmissverständlich deutlich, dass sie Aleks’ Verhalten in der Show keineswegs verteidigen will. "Das Verhalten von Aleks bei 'Temptation Island V.I.P.' war natürlich nicht recht zu fertigen", betont sie. Ihr Punkt sei ein anderer: Sie störe der Widerspruch zwischen Vanessas wiederholten Aussagen über den eigenen Schmerz und den täglichen Witzen über Aleks’ Zusammenbruch im Finale. "Du musst schon dabei bleiben. Bist du jetzt gebrochen oder findest du das sogar selber lustig?", fragt Emmy in die Kamera und behauptet, viele fragten sich dasselbe. Besonders die Häme über Tränen gehe für sie "über eine Grenze".

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie aufgeladen das Thema für Vanessa ist. Die Reality-Darstellerin hatte zuletzt offen darüber gesprochen, wie sehr sie das Erlebte in der Beziehung und am Lagerfeuer mitnimmt und wie schwer ihr die richtigen Worte fallen. Gleichzeitig hob sie hervor, bei der Trennung zu ihrer Entscheidung gestanden zu haben – ein Schritt, der ihr viel abverlangt habe. Die große öffentliche Aufmerksamkeit verunsichert sie nach eigenen Aussagen immer wieder, auch weil sie plötzlich als Vorbild gesehen wird. Scheinbar sucht Vanessa gerade nach der Balance zwischen Humor als Schutzschild und dem Bedürfnis, Grenzen zu setzen – ein Spagat, der nun durch Emmys deutliche Worte erneut im grellen Licht der Öffentlichkeit steht.

Collage: RTL, Imago Aleks Petrovic, Vanessa Nwattu und Emmy Russ

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit