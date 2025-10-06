Letzte Momente: Stefan Mross' Mutter starb in seinen Armen

Stefan Mross (49) musste im August einen schweren Verlust verkraften, als seine Mutter Stefanie Mross im Alter von 85 Jahren verstarb. Der Musiker und Moderator schildert nun im Podcast "May Way" die letzten Stunden ihrer gemeinsamen Zeit. Nachdem sein Bruder ihn kontaktiert hatte, machte er sich sofort auf den Weg, um bei ihr zu sein. Kurz nach Mitternacht erreichte er die Residenz, in der Stefanie lebte. Nur wenig später schlief sie friedlich in seinen Armen ein. "Sie hat auf mich gewartet", ist Stefan sich sicher.

Obwohl Stefanie an Demenz litt, war sie bis zuletzt bemerkenswert lebensfroh und aktiv. Noch zwei Tage vor ihrem Tod soll sie allein in ein Restaurant gegangen sein, wo sie sich Schweinsbraten und ein Radler gönnte. Am folgenden Wochenende verschlechterte sich ihr Zustand jedoch plötzlich. Sie verweigerte Nahrung und zeigte Zeichen des Abschieds. Besonders rührend: Bis kurz vor ihrem Tod summte sie die Melodie von "Immer wieder sonntags", der Sendung, die ihr Sohn seit Jahren moderiert und die für sie eine große Bedeutung hatte.

In der Zeit nach dem Verlust zeigte sich Stefan auf Instagram dankbar für die große Anteilnahme seiner Fans. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Eva Luginger postete der Musiker ein Foto am See, beide lächelten trotz des Schmerzes über den Abschied seiner Mutter. Zu dem Bild schrieb er: "Das Leben geht weiter und meine Eltern hätten das genauso gewollt: Leute glücklich zu machen, mit Musik und Unterhaltung!" Mit diesen Worten versuchte er, Mut zu machen und positive Gedanken zu teilen.

IMAGO / HOFER Stefan Mross und seine Mutter Stefanie Mross

Hofer, Günter / ActionPress Stefanie Mross im September 2022 in Rust

