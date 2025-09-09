Stefan Mross meldet sich nach der Beerdigung seiner Mutter

Stefan Mross (49) verarbeitet zurzeit den schmerzlichen Verlust seiner geliebten Mutter Stefanie Mross, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Der Musiker und Moderator hat nun auf seinem Instagram-Account über die schwere Zeit gesprochen und zugleich versucht, positive Gedanken zu teilen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Eva Luginger posierte er an einem idyllischen See, beide in farblich abgestimmter Kleidung und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. In seinem Posting bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen bewegenden Nachrichten, die ihn seit dem Tod seiner Mutter erreicht haben. "Das Leben geht weiter und meine Eltern hätten das genauso gewollt: Leute glücklich zu machen, mit Musik und Unterhaltung!", heißt es unter anderem.

Seine Fans reagierten mit großer Anteilnahme und Freude über die positive Ausstrahlung ihres Idols, der diese Sommersaison wieder seine TV-Show "Immer wieder sonntags" moderierte. Unter dem Social-Media-Posting sammelten sich zahlreiche Kommentare, die Mitgefühl ausdrückten: "Weiterhin viel Kraft und wundervolle Erinnerungen euch." Auch prominente Weggefährten wie die Sängerin Annemarie Eilfeld (35) meldeten sich mit tröstenden Symbolen wie einer Kerze und einer Taube.

Die innige Verbindung zu seiner Mutter war über die Jahre ein sehr wichtiger Bestandteil seines Lebens. Vor allem während ihrer Krankheitszeit hatte der Schlagerstar großen Zusammenhalt gezeigt. Sie lebte seit Herbst 2024 in einem Pflegeheim und war an Demenz erkrankt. Privat scheint Eva Luginger nun eine wichtige Stütze für Stefan Mross zu sein. Die beiden Musiker teilen nicht nur ihre Liebe zur Schlagerwelt, sondern auch emotionale Momente.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / HOFER Stefan Mross und seine Mutter Stefanie Mross

Anzeige Anzeige

Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger