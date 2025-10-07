"Keinen Bock mehr": Stefan Mross wollte Karriere beenden

Stefan Mross (49) hat ein überraschendes Geständnis gemacht: Der Musiker und Moderator stand einst kurz davor, seine Karriere in der Unterhaltungsbranche komplett an den Nagel zu hängen. Wie er jetzt im Podcast "May Way" verriet, war seine Erschöpfung zu jener Zeit überwältigend. Besonders ein jahrelanger Konflikt um seine Fähigkeiten als Trompeter, der sogar vor Gericht ausgetragen wurde, setzte ihm zu. "Dieser Trompetenkrieg hat mich doch schon sehr mitgenommen", erklärt Stefan. Über zwölf Jahre lang wurde er mit Vorwürfen konfrontiert, er könne nicht wirklich Trompete spielen. "Ich hatte so einen Schlüsselmoment, kurz bevor ich bei 'Immer wieder sonntags' angefangen habe. Da habe ich gesagt, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr", erzählt er weiter.

Zunächst war Stefan skeptisch, was den neuen Job bei "Immer wieder sonntags" anging: Der Entertainer konnte sich nicht vorstellen, die Sendung in der bestehenden Form zu übernehmen. Doch nach einer Nacht Bedenkzeit beschloss er, die Herausforderung anzunehmen – unter der Bedingung, dass er das Konzept der Show umstellen könne. Diese Entscheidung wurde zu einem Wendepunkt seiner Karriere. Mit neuen Ideen und seiner Persönlichkeit machte Stefan die Show zu einem Erfolg, der bis heute andauert.

Dass er "Immer wieder sonntags" mittlerweile seit 20 Jahren moderiert, hätte Stefan damals kaum für möglich gehalten. Der Wechsel von der Trompete ans Mikrofon war für ihn nicht nur ein beruflicher, sondern auch ein persönlicher Neuanfang. Die Show bot ihm die Möglichkeit zu zeigen, dass er mehr kann, als Blasmusik: Heute genießt Stefan nicht nur den Erfolg, sondern auch das Vertrauen eines treuen Publikums, das ihn bis heute bei jedem beruflichen Schritt unterstützt. Mit seiner Offenheit im Podcast gibt der Moderator einen seltenen Einblick in die Herausforderungen und Wendepunkte, die ihn im Laufe seiner Karriere geprägt haben.

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

