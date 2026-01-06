Nach "Bachelor in Paradise": Kamen sich Devin & Mimi näher?

Devin Dayan beendete die Zeit bei Bachelor in Paradise mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Ex-Bachelorette-Sieger entschied sich kurz vor den Dreamdates, seine Rose nicht an Mimi Gwozdz (31) zu vergeben – er würde sie lieber abseits der Dreharbeiten in Ruhe kennenlernen. Beim großen Wiedersehen in der finalen Folge verraten die beiden nun, wie es mit ihnen weiterging.

Tatsächlich lief nach den Dreharbeiten etwas zwischen Mimi und Devin – jedoch war ihre Liaison nicht von Dauer. "Man kann schon sagen, meine Gefühle waren stärker als bei Mimi. Und dann ist es auseinandergegangen", erzählt Devin. Bis heute stünden die beiden allerdings "sehr, sehr gutem" Kontakt. Ist die Tür zu oder gibt es noch Chancen auf ein Liebes-Comeback? "Wir haben es jetzt mehrfach versucht. Irgendwann sagt einem das Universum vielleicht: Es soll nicht sein", verrät Devin.

Dafür spielt sich in der Wiedersehensshow allerdings noch ein kleines Drama ab. Zu Beginn der Staffel bandelte Devin mit Janine Christin Wallat (30) an, schoss sie jedoch für Mimi ab – bis heute scheint sich das Verhältnis der beiden nicht gebessert zu haben. "Ich glaube, ich wurde einfach nur für die Rose benutzt. Mehr war das für ihn, glaube ich, nicht", urteilt sie. Dann überreicht sie Devin Wachteleier und höhnt: "Hier, Devin, deine Eier, die du im Paradies vergessen hast." Der Ex von Stella Stegmann (28) kontert: "Du hast auch was vergessen – deine Würde."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Devin Dayan und Mimi Gwozdz

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025