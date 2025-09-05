"Würdig": Geliebte Mutter von Stefan Mross wurde beerdigt

Stefan Mross (49) hat den schweren Verlust seiner geliebten Mutter Stefanie im Familienkreis in Traunstein betrauert. Am 31. August wurde die Mutter des Moderators in einer würdigen und intimen Zeremonie beigesetzt, direkt neben dem Grab ihres bereits verstorbenen Ehemannes. "Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama gestern würdig verabschiedet", erklärte Stefan gegenüber Bild und berichtete weiter: "Wir haben viel über sie erzählt. Diese Momente waren ganz, ganz wichtig für uns."

Die Organisation des Abschieds lag in den Händen von Stefan und seinem Bruder Klaus, die eine Zeremonie im engsten Familienkreis planten. Besonders wichtig war es ihnen, die Blumenliebe seiner Mutter zu ehren – ihr Garten, gefüllt mit Rosen, war für Stefanie ein heiliger Ort der Erinnerung an ihren verstorbenen Mann. Begleitet wurde Stefan von seiner Partnerin Eva Luginger. Neben Stefan, Eva und Klaus waren auch Stefans Ex-Frau Stefanie Hertel (46), die in dieser schwierigen Zeit seine Moderation von "Immer wieder sonntags" für ihn übernommen hatte, und deren gemeinsame Tochter Johanna anwesend.

Die enge Beziehung zu seiner Mutter zog sich wie ein roter Faden durch Stefans Leben. In seiner beliebten ARD-Show erzählte der 49-Jährige immer wieder von seinen Eltern und betonte, wie sehr sie ihn unterstützt haben. Stefanie litt unter Demenz und musste 2024 in ein Altersheim ziehen, bevor sie im August 2025 verstarb. "Sie hatte zuletzt in ihrer eigenen Welt ein schönes Leben. Ohne Schmerzen", schilderte Stefan ihren Zustand.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross im September 2024

Anzeige Anzeige