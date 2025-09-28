Nanu: Stefan Mross küsst Kiwi live im "ZDF-Fernsehgarten"

Beim ZDF-Fernsehgarten herrschte heute Morgen ausgelassene Wiesn-Stimmung, als Andrea Kiewel (60) ihren Kollegen Stefan Mross (49) auf der Bühne begrüßte. Doch die Moderatorin, liebevoll "Kiwi" genannt, und der Schlagersänger sorgten während der Show für einen Moment, der die Zuschauer überraschte: Stefan drückte Andrea spontan einen Kuss auf den Mund. "Wir lieben uns!", verkündeten die beiden augenzwinkernd und wollten so offenbar allen Gerüchten um eine Rivalität charmant den Wind aus den Segeln nehmen.

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen bayerischer Traditionen. Passend gekleidet in Dirndl und Lederhose, präsentierten sich die beiden Entertainer in bester Laune. Der 49-Jährige rockte mit seinem Song "Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z'samm" die Bühne, und das Publikum klatschte begeistert mit. Andrea dankte ihm mit Humor und fragte anschließend augenzwinkernd nach seiner eigenen Zuschauerzahl, worauf er humorvoll konterte, dass er "46.564 begeisterte Zuschauer" habe. Trotz parallel ausgestrahlter Sendungen, Stefans "Immer wieder sonntags" beim Ersten und Kiwis "Fernsehgarten" im ZDF, machten die beiden deutlich, dass zwischen ihnen keine Konkurrenz herrscht, sondern vielmehr ein freundschaftliches Miteinander.

Der Auftritt des Schlagersängers in der Show von Andrea war im Vorfeld als echtes TV-Ereignis angekündigt worden. Schon Wochen vor der Sendung hatte Stefan betont, wie sehr er sich auf die Einladung ins ZDF gefreut habe. "Wir müssen zusammenhalten", erklärte der Musiker damals gegenüber Bild. Zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern sollte seiner Meinung nach kein Konkurrenzdenken herrschen – und genau das wollte er mit seinem Gastspiel beim "ZDF-Fernsehgarten" auch beweisen.

IMAGO / Bildagentur Monn Collage: Schlagerstar Stefan Mross und "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel

IMAGO / pictureteam Sänger Stefan Mross und Moderatorin Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"