Moderator Hinnerk Baumgarten kämpft mit OP-Komplikationen

Hinnerk Baumgarten (57) hat sich aus einer Klinik bei seinen Fans gemeldet. Der 57-jährige NDR-Moderator musste nach einer Nierenstein-Operation, die er in der vergangenen Woche hatte, noch länger im Krankenhaus bleiben, als ursprünglich gedacht. Geplant war ein kurzweiliger Aufenthalt von maximal drei Nächten, doch Komplikationen, darunter starke Schmerzen und Blutungen, machten eine längere Behandlung nötig. "Schmerzen, wie ich sie noch nie hatte", beschreibt Hinnerk den Zustand nach den Eingriffen in seiner Instagram-Story.

Der Moderator musste sich weiteren Eingriffen unterziehen, unter anderem wurde ihm ein Katheter gelegt. Trotz der Belastung zeigte er sich in seinen Schilderungen gefasst und rang seiner Situation sogar etwas Positives ab: "Ich konnte 'King of Tulsa' mit Sylvester Stallone schauen. Super Serie", berichtet er mit einem Lächeln. Doch die medizinische Behandlung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Eine erneute Operation war nötig, um die Blutungen zu korrigieren. Dem Team der Klinik zollt er Anerkennung: "Die machen das gut, kümmern sich auch."

Hinnerk ist für seine humorvolle Art bekannt und lässt sich davon auch in schwierigen Zeiten nicht abbringen. In seinen Nachrichten an die Fans zeigte er sich optimistisch und sandte eine klare Botschaft: "Melde mich bald zurück." Ob der charmante Moderator trotz der aktuellen Situation bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, ist fraglich. Während seiner Karriere hat er sich nicht nur einen Platz im Fernsehen, sondern auch im Herzen seiner Zuschauer gesichert und beweist, dass seine positive Einstellung auch in weniger angenehmen Momenten unverändert bleibt.

Hinnerk Baumgarten, ARD-Moderator

IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

Instagram / hinnerk.baumgarten Hinnerk Baumgarten, Moderator

