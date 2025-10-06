Nach "Princess Charming": Nessi und Kim haben sich geküsst

Das Finale von "Princess Charming" ist vorbei und Vanessa Borck (29) beendete das Datingformat ohne eine Partnerin an ihrer Seite. Nun kommt allerdings heraus, dass es zwischen der Influencerin und einer Kandidatin nach dem Format zu Körperlichkeiten kam. Eine Followerin fragte sie auf Instagram, ob sie Kimberly Simmler noch eine Chance gegeben habe. Nessi antwortete darauf geradeheraus: "Wir haben danach noch mal ganz viel geredet miteinander und wir hatten uns auch noch einmal geküsst in einem Partykontext."

Kim gehörte zu Nessis Favoritinnen in der Show und war auch bei vielen Fans hoch im Kurs. Auf Social Media stellte die Brünette allerdings klar, dass es zwischen ihnen trotzdem nicht gefunkt habe: "Ich weiß, dass uns ganz viele zusammen sehen wollen, aber Gefühle kann man ja nicht erzwingen." Offenbar sind die beiden heute aber immer noch in Kontakt. Die Ex-Frau von Ina Borck (29) verriet ihren Fans, dass sie sich bald mit Kim treffen werde, um ein gemeinsames Video zu drehen.

Kim kann neue Freundschaften zurzeit gut gebrauchen. Aufgrund von "Princess Charming" ist nämlich eine andere Verbindung zerbrochen. Fiona und die Polizistin zerstritten sich während der Dreharbeiten und scheinen sich bis heute nicht vertragen zu haben. In der Wiedersehensshow ließen beide durchblicken, dass sie kein Interesse an einer Versöhnung haben. "Man hat erkannt, dass eine Freundschaft vielleicht nicht die Freundschaft ist, die man sich vorgestellt hat", berichtete Kim.

RTL Princess Nessi und Kandidatin Kim bei "Princess Charming"

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025