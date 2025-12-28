Sechs Kilogramm zugenommen: Vanessa Borck liebt ihren Körper

Vanessa Borck (29) hat zum Jahresende auf Instagram offen über ihr Gewicht gesprochen – und dabei eine klare Botschaft geteilt. Die Influencerin erzählte, dass sie Anfang des Jahres noch extrem diszipliniert trainiert habe, kaum Kohlenhydrate aß und ihren definierten Körper als Zeichen von Kontrolle und Stärke empfand. "Ich hatte damals schon ein Sixpack. [...] Ich hatte damals so einen Hyperfokus auf Sport, auch wegen Princess Charming", berichtete sie. Im Sommer habe sich das geändert: weniger Sport, anderes Essen, ein anderes Lebensgefühl. Jetzt zeigt die Waage sechs Kilo mehr seit dem Sommer, doch Vanessa macht keinen Hehl daraus, wie sie dazu steht.

Durch den veränderten Alltag im Sommer sei die Motivation fürs Training gesunken, Kohlenhydrate seien zurück auf dem Speiseplan. Für ihre Community formulierte sie daraus eine Grundregel: "Ich will dir damit sagen, dein Körper verändert sich – und manchmal wiegt man mehr, manchmal weniger. Manchmal ist man definierter, manchmal eben nicht." Zu beiden Körperphasen – die im Sommer und die aktuelle – schrieb sie: "Ich liebe beide Versionen."

Neben den Veränderungen auf der Waage blickte Vanessa in ihrem Jahresrückblick auch auf die emotionalen Höhen und Tiefen der vergangenen Monate zurück. Nach der Trennung von Ina (29) Anfang des Jahres ordnete sich das Leben der Influencerin komplett neu. "Das Jahr nach der Trennung – alles hat sich angefühlt, als würde mein Leben einmal komplett neu sortiert werden", schrieb sie auf Social Media. Besonders ihre Teilnahme bei "Princess Charming" stellte alles auf den Kopf. Statt einer neuen Liebe brachte die Reise vor allem Aufruhr und Herzschmerz mit sich.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Dezember 2025

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

Instagram / nessiontour Nessi und Ina von Coupleontour