"Princess Charming"-Girl Kim Simmler verkündet neue Liebe

Kimberly Simmler hat an Silvester ihre Beziehung öffentlich gemacht. In einem Instagram-Video zeigt sich die Princess Charming-Bekanntheit bei einem leidenschaftlichen Kuss mit der TikTokerin Maja Hochhalter. In den vergangenen Wochen spekulierten Fans immer wieder, ob zwischen den beiden Frauen mehr als nur freundschaftliche Gefühle entstehen. "Ich hab meine Traumfrau gefunden (immer noch komplett unreal, dass sie wirklich existiert). Besser hätte man das Jahr echt nicht beenden können", schreibt Maja unter anderem zu dem Clip.

In der Kommentarspalte finden sich neben zahlreichen Fans auch zwei bekannte Namen wieder: Zum einen hinterlässt Kim ihrer Partnerin eine niedliche Botschaft und schreibt: "Ich liebe dich." Zum anderen meldet sich auch Ex-Princess Vanessa Borck (29) zu Wort und verrät, was sie von der neuen Beziehung von Kim und Maja hält. "So glücklich für euch beide", freut sich die Influencerin und setzt zwei rote Herz-Emojis dahinter.

Kim erlangte durch "Princess Charming" Bekanntheit und sorgte während der Staffel immer wieder für Gesprächsstoff bei den Fans. Zwischen Nessi und der Blondine habe es zwar gefunkt, aber mehr entwickelte sich daraus nicht. Nach dem Finale erzählte Nessi dann allerdings auf Instagram: "Wir haben danach noch mal ganz viel geredet miteinander und wir hatten uns auch noch einmal geküsst in einem Partykontext." Trotzdem betonte Kim kurz darauf in den sozialen Medien, dass es zwischen beiden keine romantischen Gefühle gebe. "Ich weiß, dass uns ganz viele zusammen sehen wollen, aber Gefühle kann man ja nicht erzwingen", stellte sie klar.

Instagram / majahochhalter Kim Simmler und ihre Freundin Maja Hochhalter, November 2025

Instagram / kimberlysimmler Kim Simmler und ihre Freundin Maya Hochhalter

RTL Princess Nessi und Kandidatin Kim bei "Princess Charming"