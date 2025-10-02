"Princess Charming"-Kim und Fionas Freundschaft zerbrochen

Beim mit Spannung erwarteten Wiedersehen der Show Princess Charming kam es zu einer hitzigen Aussprache zwischen den ehemaligen Freundinnen Kim und Fiona. Moderiert wurde die Diskussion von Charlotte Würdig (47), die gezielt auf die Konflikte der beiden einging. Fiona und Kim waren seit der Teilnahme an der romantischen Reality-Show nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Während Kim den Verlust ihrer Freundschaft bedauerte und betonte, es sei eine wichtige Lebenslektion gewesen, kritisierte sie auch, dass Fiona sich erst nach der Show für ihr Verhalten entschuldigt habe. Fiona entschuldigte sich zwar nochmals, stellte jedoch klar, dass es nie ihre Absicht gewesen sei, Kim in ein schlechtes Licht zu rücken.

Ein weiterer Zankapfel war ein angeblicher Plan, den Fiona und Kim vor der Show besprochen haben sollen, um mithilfe einer inszenierten Liebesgeschichte länger in der Sendung zu bleiben. Fiona räumte ein, dass sie sich an Details dieses Gesprächs nicht mehr erinnere und diese Überlegungen als bedeutungslos empfand. Kim jedoch konterte, dass sie einer solchen Idee niemals zugestimmt habe, da sie sich mit ehrlicher Absicht auf die Suche nach der großen Liebe gemacht habe. Auch Sätze wie "Ich hätte niemals Gefühle vortäuschen können", halfen Fiona letztlich nicht mehr, Kims Vertrauen zurückzugewinnen. Besonders bitter: Die gemeinsame Reise nach Thailand, die für Kim offensichtlich eine Gelegenheit zur Klärung hätte sein können, wurde von Fiona für Versöhnungsversuche nicht genutzt.

Die mittlerweile zerstörte Freundschaft zwischen Fiona und Kim war nicht die einzige turbulente Konstellation während der Show. Fiona und die Princess der Staffel, Vanessa Borck (29) alias "Nessi", gerieten durch ähnliche Themen in Konflikte. Aus Gesprächen während der Show, bei denen auch private Details über andere Teilnehmerinnen zur Sprache kamen, entstand bei Nessi ein Gefühl des Misstrauens, da sie nicht mehr wusste, wem sie trauen konnte. Fiona selbst erklärte ihr Verhalten mit ihrem Instinkt, unangenehmen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, räumte jedoch Fehler ein. Trotz dieser Einsicht scheint die einstige Harmonie und das Vertrauen zwischen den Frauen unwiderruflich verloren.

Princess Charming, RTL+ Fiona und Kim bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Kim und Fiona bei "Princess Charming", 2025

