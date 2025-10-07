Blackpink-Jisoo kündigt neuen Song mit One-Direction-Star an

Bald gibt es frische Musik von Blackpink-Mitglied Jisoo (30). Die Sängerin hat etwas ganz Besonderes für ihre Fans in petto. Bevor die K-Pop-Girlgroup erfolgreich einen neuen Song veröffentlicht hat, kündigt Jisoo jetzt ein neues Solo-Projekt an – und hat sich dafür offenbar mit niemand Geringerem als One Direction-Star Zayn Malik (32) zusammengetan. Auf Instagram teilt sie ein erstes Teaser-Foto, auf dem sie selbst frontal zur Kamera steht. Hinter ihr ist ein Mann von hinten zu sehen. "Zwei Stimmen, ein Orbit. Es kommt bald", schreibt die Südkoreanerin dazu. Der Song wird wohl den Titel "Eyes Closed" tragen. Aufgrund des auffälligen Nackentattoos des Mannes sind die Fans sich einig: Jisoos Duett-Partner ist Zayn. Bestätigt hat das allerdings noch keiner von beiden.

Naheliegend ist die Annahme aber allemal. Denn der Sänger kündigte seinen Fans im Netz bereits an, bald Teil einer tollen Kollaboration zu sein: "Ich bringe auch bald neue Musik raus mit einem weiteren coolen Kollaborateur. Ich werde bei etwas ziemlich Geilem dabei sein, das kommt zuerst raus." Begeisterung gibt es somit direkt in zwei Fanlagern: Sowohl die Directioners, die Fans von One Direction, als auch Blackpinks Anhänger, die Blinks, können den Release kaum abwarten. "Zayn in der K-Pop-Ära, yay", freut sich ein Fan in den Kommentaren unter Jisoos Post. Ein anderer meint: "Wenn das Zayn Malik ist, verliere ich den Verstand." Noch ein User betont: "Die Collab des Jahrhunderts."

Zuletzt knackte Jisoo zusammen mit ihren Blackpink-Mitgliedern Lisa (28), Rosé (28) und Jennie (29) und ihrem neuen Hit "Jump" einen Rekord nach dem anderen. Nicht nur, dass der Ohrwurm sich seit dem Release ganz oben in den Charts hielt. Erst Ende September festigte "Jump" seinen Nummer-eins-Status, indem der Song binnen 80 Tagen die Marke von 300 Millionen Streams auf Spotify erreichte. Zayns letztes musikalisches Werk wurde im September veröffentlicht. Mit "Break Free" lieferte der Brite einen Song zum Soundtrack des Videospiels "Borderlands 4". Sein letzter eigener Song "Love Like This" erschien 2023. In der Zwischenzeit legte Zayn aber nicht die Füße hoch: Er soll aktuell an einem neuen Album arbeiten und nebenbei bastelt er zusammen mit One-Direction-Kollege Louis Tomlinson (33) an einer Netflix-Doku über ihre Bandkarriere und ihre Wege als Solo-Künstler.

Jisoo, K-Pop-Star

Zayn Malik im August 2025

Blackpink, K-Pop-Girlgroup