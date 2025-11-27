Blackpink-Star Jisoo mit neuem Kurzhaarschnitt bei Fotoshoot

BLACKPINK-Sängerin Kim Jisoo (30) sorgt mit ihrem neuen Look für Aufsehen. In ihrem Post auf Instagram vom 24. November präsentierte sie sich erstmals mit einem gewagten Kurzhaarschnitt. Zu den Fotos, die während eines Fotoshootings entstanden sind, schrieb sie keinerlei Text – dennoch reichten die Bilder, um bei ihren Fans für Begeisterung zu sorgen. Bekannt für ihr langes, glattes Haar, das sie seit ihrem Debüt 2016 getragen hat, überrascht die Sängerin nun mit dieser dramatischen Veränderung. Dabei zeigte sie sich beim Shooting ebenso elegant wie professionell.

In verschiedenen Outfits, darunter ein elegantes Neckholder-Kleid und ein auffälliger rosa Rock in Kombination mit einem khakifarbenen Hemd, bewies Jisoo einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit. Trotz der radikalen Typveränderung bleibt ihre Ausstrahlung unverändert beeindruckend. Besonders bei ihren Fans, die wussten, dass Jisoo für ihren makellosen Stil bekannt ist, kam der neue Look gut an. Die Aufnahmen spiegeln dabei nicht nur Jisoos Experimentierfreude wider, sondern auch ihre Fähigkeit, sich den stets wandelnden Trends der Mode- und Musikwelt anzupassen.

Abseits des Shootings sind Jisoo und BLACKPINK derzeit mit ihrer groß angelegten "DEADLINE"-Welttournee beschäftigt. Vom 28. bis 30. November wird die Gruppe in Singapur auftreten, bevor weitere Shows im Tokyo Dome und schließlich in Hongkong folgen, so allkpop. Zudem bereitet sich die Band auf ihr heiß ersehntes Comeback vor, das von YG Entertainment für den Januar angekündigt wurde. Trotz des hektischen Zeitplans nimmt sich Jisoo offenbar noch die Zeit, ihre künstlerische Vielseitigkeit vor der Kamera unter Beweis zu stellen – zur Freude ihrer Fans weltweit.

Getty Images Jisoo beim im Musée du Louvre 2025

Instagram / sooyaaa__ Jisoo präsentiert ihren neuen Haarschnitt

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022