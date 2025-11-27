Richard Gere und Frau Alejandra strahlen auf rotem Teppich

Richard Gere (76) und seine Frau Alejandra Silva (42) haben in Madrid einen seltenen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hingelegt. Anlass war die Premiere ihres Kurz-Dokumentarfilms "What Nobody Wants to See" am 25. November. Der Schauspieler strahlte in einem eleganten dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzen Sneakern, während die Unternehmerin mit einem schicken schwarzen Hosenanzug und passenden High Heels brillierte. Mit einem burgunderroten Lippenstift setzte sie ein Highlight. Im vergangenen Jahr machte das Paar, das seit 2018 verheiratet ist und zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren hat, mit seinem Umzug nach Spanien Schlagzeilen.

Seit dem Neustart in Alejandras Heimat engagieren sich die beiden für die Organisation "Hogar Sí", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Obdachlosigkeit in Spanien zu beenden. In einem Interview mit Elle España gab Richard Anfang des Jahres zu, dass die Entscheidung, nach Spanien zu ziehen, zu ihrem derzeitigen Glück erheblich beigetragen hat. Alejandra, die auch Mutter eines Sohnes aus einer früheren Ehe ist, bezeichnete ihre Verbindung mit Richard dort als etwas Schicksalhaftes: "Wir sind wie Seelenverwandte." Die beiden seien sich von Anfang an sehr nah gewesen und teilten dieselben Werte und Sichtweisen.

Richard gewährte in der Tonight Show einen persönlichen Einblick in seine neue Familiensituation in Spanien. Er erzählte von der großen spanischen Familie seiner Ehefrau, deren Traditionen Alejandra nun fortführt. Besonders freute sich der Schauspieler darüber, dass sie schon mit den Planungen für große Familientreffen begonnen habe. "Meine Frau verwandelt sich in die neue Großmutter der Familie", meinte er liebevoll und erklärte, dass sie bereits Sonntagsessen für 35 Personen organisiere. Der Umzug hat ihnen nicht nur die Möglichkeit gegeben, sich mit Familie und Wurzeln zu verbinden, sondern auch ihre gemeinsame Arbeit für einen guten Zweck zu stärken.

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im November 2024

Instagram / richardgere Alejandra und Richard Gere mit ihren Kindern

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Oktober 2024