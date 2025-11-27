Bi oder nicht? Henna reagiert auf Queerbaiting-Vorwürfe

Henna Urrehman ist aktuell bei "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen. Dort tritt die Reality-TV-Bekanntheit im Duo mit ihrer Ex-Affäre Marc-Robin Wenz auf – angetan hat es ihr vor Ort aber jemand ganz anderes, nämlich Gina Beckmann (25). Nachdem die beiden herumgeknutscht hatten, warfen ihr Zuschauer allerdings vor, nur so zu tun, als hätte sie auch an Frauen sexuelles Interesse. In einem TikTok-Video reagiert Henna nun auf die Vorwürfe. "Mir wird ja gerade aufgrund der Situation mit Gina im Forsthaus Queerbaiting unterstellt – das finde ich so witzig, weil ich schon so oft gesagt habe, dass ich manchmal auch Frauen date", meint sie.

Für ihre Fans dürfte ihre sexuelle Orientierung also wenig überraschend sein – dennoch ordnet Henna das Thema noch einmal ein. "Bin ich jetzt bi? Ich sag euch ganz ehrlich: Ich mag einfach keine Labels", erklärt sie. Die Are You The One?-Bekanntheit geht die Dinge stattdessen einfach locker an und folgt ihren Gefühlen. Henna betont: "Ich date einfach die Person, die ich gerade attraktiv finde – ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen oder außerhalb ist. Es ist mir einfach egal."

Im selben Atemzug klärt Henna auch über ihre Verbindung mit Marc-Robin auf. Die beiden waren für eine längere Zeit auf lockerer Basis intim miteinander – dies gehöre aber mittlerweile längst der Vergangenheit an. "Mit Marc-Robin und mir ist aktuell gar nichts. Als wir zusammen ins Forsthaus eingezogen sind, war auch schon nichts", stellt die Influencerin klar. Ihrem Flirt mit Gina stand daher nichts im Weg.

Instagram / hennschka Henna Urrehman, Influencerin

Joyn Leon Content, Henna Urrehman und Gina Beckiman im "Forsthaus Rampensau"-Whirlpool

