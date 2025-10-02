One-Direction-Stars Louis und Zayn drehen neue Netflix-Doku

Zayn Malik (32) und Louis Tomlinson (33), ehemalige Mitglieder der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction, arbeiten zum ersten Mal seit rund zehn Jahren gemeinsam an einem neuen Projekt. Die beiden Musiker drehen laut Daily Mail eine Netflix-Dokumentation, in der sie in einem Roadtrip quer durch die USA ihre Bandkarriere und ihr Leben nach der Trennung von One Direction reflektieren. Die Serie, deren Veröffentlichung für das nächste Jahr geplant ist, wird auch den tragischen Tod ihres früheren Bandkollegen Liam Payne (†31) thematisieren. Er kam im letzten Jahr nach einem Sturz von einem Balkon in Buenos Aires ums Leben.

Gerüchten zufolge haben die Dreharbeiten bereits begonnen und das Projekt könnte nicht nur für tiefe Einblicke in das Leben der beiden sorgen, sondern auch für intensive Gespräche über ihre Zeit bei der Band. Ein Insider berichtet, dass Fans sich auf emotionale und ehrliche Momente freuen können. Zayn und Louis, die sich Berichten zufolge wieder angenähert haben, wurden vor kurzem zusammen in New York gesehen, wo sie sich mit einem Fan fotografieren ließen. Zuvor war es ruhig um ihre einst enge Freundschaft geworden, insbesondere nachdem Zayn 2015 die Band verlassen hatte und den Kontakt zu seinen Bandkollegen auf ein Minimum beschränkt hatte.

One Direction schaffte im Jahr 2010 bei der Castingshow The X Factor den Durchbruch und dominierte für Jahre die Musikbranche. Trotz des immensen Erfolgs führte unter anderem der Druck, den das Rampenlicht mit sich bringt, zu Spannungen innerhalb der Gruppe. Dies führte im Jahr 2015 letztendlich zu einer Pause und schließlich zu ihrer Trennung. Während Harry Styles (31) und Niall Horan (32) ihre Solokarrieren weiter ausbauen, schien eine Rückkehr zur Band zuletzt ausgeschlossen. Die Doku von Louis und Zayn könnte jedoch als Zeichen für eine neu gefundene Harmonie zwischen einigen der ehemaligen Mitglieder und einen weiteren Schritt in Richtung Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit gewertet werden.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Louis Tomlinson und Zayn Malik bei den AMAs 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, Liam Payne und Louis Tomlinson, One-Direction-Stars