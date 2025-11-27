Fans flippen aus: Désirée Nosbusch hat jetzt graue Haare

Désirée Nosbusch (60) hat jetzt auf Instagram mit einem überraschenden neuen Style für Begeisterung gesorgt. Erstmals zeigt sich die Schauspielerin mit grauen Haaren und einer neuen Kurzhaarfrisur. Die Fans sind begeistert: "Liebe Desiree, du siehst auch mit grauen Haaren einfach klasse aus", kommentierte ein Follower, während Moderatorin Birgit Schrowange (67) schrieb: "Wow, Haarfarbe und Frisur stehen dir aber auch sehr gut." Trotz des positiven Feedbacks machte Désirée klar, dass der Look nur temporär ist und Teil einer neuen Rolle.

Die 60-Jährige verriet, dass sie in der ZDFneo-Serie "Husk" die Figur Josephine Nansen spielt. Für diese Rolle war die optische Verwandlung notwendig, erklärte sie unter dem Instagram-Beitrag. Désirée bedankte sich zudem bei ihrem Stylisten-Team für die "optische Verwandlung" und schrieb an ihre Fans: "Freue mich sehr, Euch bald mehr über dieses spannende Projekt erzählen zu dürfen." Gedreht wird die sechsteilige Serie laut Gala in Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und Südtirol, die Dreharbeiten laufen bis Ende Januar 2026. Ihre Figur ist eine skrupellose Unternehmerin, die in einen bedeutenden medizinischen Durchbruch involviert ist.

Désirée hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, wie viel Herzblut sie in ihre Rollen steckt. Ihre Offenheit gegenüber Veränderungen und die Bereitschaft, für Rollen Neues auszuprobieren, unterstreichen ihre Vielseitigkeit – vor der Kamera und inzwischen auch dahinter. Schon zuvor gab sie intime Einblicke in ihr Leben, etwa über familiäre Verluste und deren künstlerische Verarbeitung, die sie für ihren ersten Spielfilm als Regisseurin nutzte. Ihr neuer Look beweist nun einmal mehr, wie sehr sie sich ihren Projekten hingibt. Fans dürfen gespannt sein, ob Désirée nach den Dreharbeiten wieder zu ihrer alten Frisur zurückkehrt – oder vielleicht mit einer ganz neuen Überraschung aufwartet.

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch mit grauen Haaren

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch, Schauspielerin

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch mit grauen Haaren 2025