DFB-Star Almuth Schult ist zum vierten Mal Mutter geworden

Almuth Schult (34), ehemalige Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft, hat freudige Nachrichten zu verkünden: Sie ist zum vierten Mal Mutter geworden. Eine Tochter hat das Licht der Welt erblickt, wie die Sportlerin kürzlich in ihrem Podcast "Almuths Pausen-T" mitteilte. "Unsere Familie ist um eine neue Erdenbürgerin reicher geworden", verkündete die ARD-Expertin glücklich. Für die kommenden Wochen plant sie eine kurze Auszeit von ihren TV-Auftritten, um sich ganz auf ihre Familie zu konzentrieren.

Mit der Geburt ihrer Tochter zählt Almuth Schults Familie nun sechs Mitglieder. Gemeinsam mit ihrem Partner zieht die frühere Torhüterin bereits drei Kinder groß. Nach dem Ende ihrer aktiven Fußballkarriere im März dieses Jahres hat sich Almuth Schult erfolgreich eine zweite Karriere als Expertin und Kommentatorin aufgebaut. "Ich bin sehr glücklich, dass der Übergang nach der Karriere so einfach verlaufen ist", erzählte sie im "kicker"-Podcast. Dennoch stehe für sie das Familienleben im Vordergrund. Die Geburt ihrer jüngsten Tochter sei ein weiterer Anlass zur Freude.

Während ihrer jahrzehntelangen Karriere prägte Almuth Schult den Frauenfußball nicht nur sportlich, sondern auch mit ihrem Einsatz für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie gewann 2016 olympisches Gold, wurde Europameisterin und verzeichnete zahlreiche Erfolge mit dem VfL Wolfsburg. Die Entscheidung, ihre Fußballkarriere nach der Saison zu beenden, fiel ihr nicht leicht. Doch sie zeigte, dass es möglich ist, als Mutter Spitzenleistungen zu bringen und dabei ein erfülltes Privatleben zu führen. Almuth gilt damit nicht nur als Vorbild für junge Athletinnen, sondern beeindruckt mit ihrer Stärke und ihrem Engagement auch weit über die Sportwelt hinaus.

Getty Images Almuth Schult, Sportlerin

Getty Images Almuth Schult wird bei der UEFA Women's Nations League 2024/25 verabschiedet

Getty Images Almuth Schult im April 2022

