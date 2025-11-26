Mick Jagger kehrt überraschend an seine alte Schule zurück

Mick Jagger (82) hat seiner alten Schule, der Dartford Grammar School in Kent, einen Überraschungsbesuch abgestattet. Der Rolling Stones-Frontmann nahm am Mittwoch nicht nur den Schulcampus in Augenschein, sondern schaute auch im Mick Jagger Centre vorbei, das sein 25-jähriges Bestehen feiert. Während der Feierlichkeiten bedankte sich Mick bei den Musiklehrern der Einrichtung sowie der Schule für ihren Beitrag zur Förderung der Musikkultur. "Singen und Musizieren ist eine großartige Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken, seien es Wut, Angst, Zärtlichkeit oder Liebe", erklärte er laut Daily Mail gegenüber den Anwesenden.

Das Mick Jagger Centre, das Mick im Jahr 2000 gemeinsam mit dem Herzog von Kent eröffnete, hat sich seitdem als kulturelles Herzstück der Gemeinde etabliert. Ausgestattet mit Ton- und Videostudios sowie Proben- und Galerieräumen bietet es Raum für kreatives Schaffen. Der Fokus liegt jedoch nicht nur auf den künstlerischen Angeboten für die Community. Micks Projekt "Red Rooster" ermöglicht wöchentliche Musikstunden für mehr als 1.280 Kinder aus der Umgebung – ein Engagement, das bereits seit 2003 besteht. Neben Unterricht und Proben dient das Zentrum regelmäßig als Veranstaltungsort für Konzerte, Theaterstücke und andere kulturelle Events.

Mick, der seit einigen Jahren mit der deutlich jüngeren Melanie Hamrick (38) verlobt ist, hat bis heute eine starke Verbindung zu seiner Heimat Dartford. Er besuchte die Schule in den 1950er-Jahren. Dort begann er Basketball zu spielen und machte seine ersten musikalischen Schritte, bevor er an der London School of Economics studierte. Doch am prägendsten war wohl die Begegnung mit Keith Richards (81), einem Mitschüler, mit dem er in den 1960ern die Rolling Stones gründete. Die Freundschaft der beiden Musiker hat die Welt der Rockmusik verändert.

Getty Images Mick Jagger, Mitglied der Band Rolling Stones

Getty Images Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Jagger, September 2023

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Oktober 2025