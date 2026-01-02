Männer zuerst: Heidi Klum startet GNTM mit Überraschung

Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel startet am 11. Februar 2026 mit einer überraschenden Neuerung: Erstmals in der Geschichte der Sendung dürfen die männlichen Models den Auftakt machen. Die Staffel beginnt am Mittwoch mit den Castings der Jungs, bevor am darauffolgenden Donnerstag die Ladys ihren Auftritt auf der großen "GNTM"-Castingbühne haben. Los geht es in Köln, wo die neuen Talente bei offenen Castings ihre Chance nutzen konnten. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung verriet, bekam Heidi Klum (52) hierbei prominente Unterstützung von der Modeikone Jean Paul Gaultier (73), der ihr bei der Auswahl der neuen Topmodel-Anwärter zur Seite stand.

Mit dem Staffelstart am Mittwoch bricht ProSieben erneut mit einer jahrelangen Routine: Seit fast zwei Jahrzehnten war der Donnerstag der feste "GNTM"-Tag, nur ganz zu Beginn im Jahr 2006 lief die Show komplett am Mittwoch. Jetzt kehren Heidi und ihr Team für die Männerfolgen zu diesem Wochentag zurück, bevor die Frauen-Ausgabe am Donnerstag anschließt. Der Sender setzt damit das Konzept fort, Männer und Frauen zunächst getrennt voneinander antreten zu lassen und zwei Ausgaben pro Woche zu senden. "Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues 'GNTM'-Jahr zu starten", schwärmte Heidi im ProSieben-Statement.

Für Heidi bedeuteten die Dreharbeiten für die neue Staffel auch eine Rückkehr nach Köln, wo sie schon vor Monaten unter strenger Geheimhaltung Frauen und Männer zu frühen Castings empfangen haben soll. Die Moderatorin ist es gewohnt, direkt nach einem Staffel-Finale wieder in die Vorbereitung zu gehen und verbringt dafür viel Zeit in Studios und Backstage-Bereichen, während ihr Familienleben mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und ihren vier Kindern parallel weiterläuft. In den vergangenen Jahren hat die ehemalige Laufsteg-Queen das Format immer wieder angepasst, neue Juroren eingeladen und Gaststars aus der Modewelt an ihre Seite geholt. Mit Jean Paul Gaultier steht ihr nun erneut ein alter Bekannter zur Seite, mit dem sie schon in früheren Staffeln vor der Kamera stand und der für seine verspielten, extravaganten Entwürfe bekannt ist – beste Voraussetzungen für einen Auftakt, bei dem diesmal die Männer zuerst ins Rampenlicht treten.

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Models 2025

ProSieben/Richard Hübner Jean Paul Gaultier, Heidi Klum und die Kandidaten

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Max Montgomery, GNTM 2025