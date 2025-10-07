Wieder versöhnt? Teddi Mellencamp hält Händchen mit Ex Ricci

Teddi Mellencamp (44) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Die ehemalige "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin wurde in Los Angeles an der Seite ihres Ex-Freundes Ricci Rea gesichtet. Händchen haltend spazierten die beiden laut Daily Mail durch das Viertel Encino – nur drei Monate, nachdem ihre Trennung bekannt wurde. Teddi trug dabei einen schwarzen, gemusterten Onesie, kombiniert mit Sneakers und einer Baseballmütze, während Ricci sich in sportlicher Kleidung zeigte. Die Begegnung folgt kurz nach einer für Teddi erfreulichen gesundheitlichen Nachricht: Ihr Hautkrebs, der sich bis ins Gehirn ausgebreitet hatte, ist nach monatelanger Behandlung nicht mehr nachweisbar.

Erst im Frühjahr hatte Teddi offen in ihrem Podcast "Two Ts In a Pod" über ihr Datingleben gesprochen und verraten, dass sie nach der Scheidung von Edwin Arroyave (48) wieder jemanden Neues kennengelernt habe. Über ihren damaligen Freund schwärmte sie: "Er ist sehr lieb zu mir, kümmert sich gut um mich und ist es nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen." Die Beziehung hielt jedoch nicht lange, denn bereits im Juli erklärte die Mutter von drei Kindern, dass sie wieder Single sei. Damals räumte sie ein, dass sie sich in dieser Phase ihres Lebens viel Ruhe wünsche und Zeit für sich selbst brauche.

Privates und Familiäres scheinen für die 44-Jährige aktuell Priorität zu haben. Über Instagram teilte sie erst kürzlich eine rührende Botschaft an ihre älteste Tochter Slate, die ihren 13. Geburtstag feierte. "Ich kann nicht glauben, dass mein Engel 13 ist", schrieb Teddi unter einem Video mit Erinnerungen aus Slates Kindheit. Neben ihrer kämpferischen Art hat Teddi in den letzten Monaten auch immer wieder ihre emotional verletzliche Seite gezeigt. Der liebevolle Umgang mit ihrer Familie und ihr offener Umgang mit persönlichen Herausforderungen zeigen, wie viel Stärke und Herz in ihr stecken.

Getty Images Teddi Mellencamp, Mai 2025

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit