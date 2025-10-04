Teddi Mellencamp erhält positive Nachrichten im Krebskampf

Teddi Mellencamp (44) hat eine hoffnungsvolle Nachricht erhalten: Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit, die aktuell gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, teilt in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Two T’s in a Pod" mit, dass ihre jüngsten Scans keinen nachweisbaren Krebs mehr zeigen. "Als sie es mir gesagt haben, war ich total geschockt", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich war wie betäubt." Ihre Co-Moderatorin Dolores Catania zeigt sich begeistert: "Oh, ich freue mich so! [...] Ich wünschte, ich könnte dich umarmen."

Allerdings sei der Kampf damit noch nicht vorbei, wie die 44-Jährige weiter betont: "Es wird immer noch Tage geben, an denen ich mich krank fühle, weil ich weiterhin in Immuntherapie bin." Sie müsse die Therapie noch ein Jahr lang fortsetzen und werde derzeit noch nicht als geheilt oder in Remission betrachtet. "So wie die Ärzte es erklärt haben, läuft es so: Ein Jahr, dann zwei Jahre, und nach drei Jahren darf man offiziell als in Remission betrachtet werden", so Teddi.

Trotz der Strapazen gibt Teddi nicht auf und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Ihr Weg ist geprägt von Kampfgeist, und sie hält ihre Fans stets auf dem Laufenden. So berichtete sie erst kürzlich, dass bei einer Untersuchung eine neue Melanomstelle auf ihrem Bauch entdeckt wurde, die vorsorglich entfernt werden musste. "Das ist ein Hinweis, eure Haut regelmäßig kontrollieren zu lassen", verdeutlichte die Tochter von Musiker John Mellencamp (73) und ergänzte: "Ich bin wirklich froh, dass ich gestern gegangen bin, denn jetzt haben wir alles im Griff."

