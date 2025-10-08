Programm geändert: "Die Stefan Raab Show" fällt heute aus

Seit September unterhält Stefan Raab (58) mit seiner neuen Show auf RTL sein Publikum, doch heute müssen Fans enttäuscht auf ihre wöchentliche Dosis Unterhaltung verzichten. Grund für die außerplanmäßige Pause von "Die Stefan Raab Show" ist die "3-Millionen-Woche" bei Wer wird Millionär?, die seit Montag das Abendprogramm dominiert. Stefan selbst hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass seine Show aussetzen würde. Die nächste Ausgabe ist jedoch schon in Sicht: Am 15. Oktober geht es um 20:15 Uhr laut Moviepilot weiter – kurioserweise zeitgleich mit einer Spezialausgabe von TV Total, seiner früheren Erfolgsshow auf ProSieben.

Aufmerksamkeit dürfte Stefans Rückkehr am kommenden Sonntag dennoch gebrauchen. Das Interesse an der neuen Show scheint bereits verblasst: Die zweite reguläre Ausgabe verzeichnete vergangene Woche enttäuschende Zahlen. Gerade einmal 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, und auch bei der werberelevanten Zielgruppe sanken die Marktanteile. Zum Vergleich: Während zeitgleich andere Formate wie Das perfekte Promi-Dinner deutlich mehr Fans vor die Bildschirme lockten, mussten sich der Entertainer und RTL mit halbierten Quoten zufriedengeben – weit entfernt von dem Erfolg, den die Auftaktsendung im September noch hatte.

Viele Zuschauer verbinden mit Stefan nostalgische Erinnerungen an seine Ära bei "TV total", wo er jahrelang für hohe Einschaltquoten sorgte und ikonische TV-Momente schuf. Nach seinem Rückzug aus dem Rampenlicht im Jahr 2015 wagte der Moderator nun überraschend ein Comeback – allerdings unter veränderten Bedingungen. Anders als bei seinen ProSieben-Tagen bringt sich Raab vor allem hinter den Kulissen als Produzent ein. Seine Rückkehr ins TV wird dennoch mit Spannung verfolgt, auch wenn die anfängliche Begeisterung über die neue Show zuletzt stark nachgelassen hat. Ob er das Ruder noch einmal herumreißen kann, bleibt abzuwarten.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Dritte Folge von "Die Stefan Raab Show", September 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Julia Zeiher und Günther Jauch

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025