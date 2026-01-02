"Joko & Klaas gegen ProSieben" startet stark ins neue Jahr

Klaas Heufer-Umlauf (42) und Joko Winterscheidt (46) haben 2026 eingeläutet – und ProSieben hat zur besten Sendezeit direkt Grund zur Freude. In Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026 legten die Moderatoren am Donnerstagabend vor und das Publikum zog mit: In der Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Show starke 10,4 Prozent Marktanteil. Doch trotz des Quotenauftakts war für die beiden am Ende nichts zu holen: Joko und Klaas verloren die erste Ausgabe des Jahres und müssen nun ihren Dienst beim Sender antreten. Das Ergebnis gibt es zum Anfassen – wortwörtlich.

Denn der Sender macht aus der Niederlage ein Stofftier-Comeback: Seit Donnerstagabend sind streng limitierte Plüschfiguren des Kultduos im Online-Shop unter pluesch.joyn.de erhältlich. Die Aktion knüpft an das bekannte Prinzip der Show an, in dem die Moderatoren bei einer Pleite Aufgaben für den Sender übernehmen – diesmal in Kuschelform für Fans. Der Sender spricht von einem starken Start ins Jahr 2026 und präsentierte die Merch-Idee direkt im Anschluss an die Primetime-Show.

Vor gerade einmal zwei Wochen sorgten die Moderatoren mit einer überraschenden Aktion für Aufsehen: Nach einem hart erkämpften Sieg verzichteten sie kurzerhand auf ihre erspielten 15 Live-Minuten zur Primetime. "Wir brauchen nicht die ganze Zeit heute, und je kürzer wir es heute Abend halten, desto besser für das, was dann kommt", erklärte Joko auf Instagram. Die beiden meldeten sich lediglich für wenige Minuten, um den TV-Zuschauern ein großes Versprechen zu geben: Die Sendezeit werde für den "größten Fernsehmoment des Jahres" aufgehoben. Mit "Silvester mit Joko & Klaas – Der Countdown" wollten sie ihren Fans zum Jahreswechsel eine ganz besondere Show liefern.

Joyn / Nadine Rupp Steven Gätjen bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/ Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"