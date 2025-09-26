War die erste Folge der "Stefan Raab Show" ein Erfolg?

Stefan Raab (58) ist zurück im TV – und wie! Der beliebte Entertainer feierte mit der ersten regulären Ausgabe seiner neuen RTL-Show "Die Stefan Raab Show" am Mittwochabend einen gelungenen Start. Mit beeindruckenden 1,08 Millionen Zuschauern, davon 530.000 aus der werberelevanten Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, sicherte sich die Sendung einen starken Marktanteil von 12,5 Prozent und verwies die Konkurrenz im Primetime-Rennen auf die Plätze - das berichtet das Magazin web.de. Die Auftaktsendung stand ganz im Zeichen des Bodybuildings und hatte prominente Gäste wie Markus Rühl, Lena Ramsteiner und Horst Lichter (63) im Studio.

Doch ganz uneingeschränkt war der Erfolg nicht: Sat.1 konnte mit der neuen Folge von "Das große Backen" erneut mehr Zuschauer anlocken. 1,39 Millionen Menschen entschieden sich für die Backshow – jedoch vor allem außerhalb der jüngeren Zielgruppe. Mit nur 320.000 Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Konkurrenz bei den begehrten Werbekunden nicht punkten. Dafür konnte Raab in der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit seiner Show fast gleichziehen – hier erreichte er 730.000 Menschen, während Sat.1 auf 680.000 kam. Ein spannender Auftakt, der neugierig auf die kommenden Wochen macht.

Stefan Raab, der sich 2015 aus dem Showgeschäft verabschiedet hatte, feiert mit seinem Comeback weiterhin Aufmerksamkeit – und das nicht nur beim Publikum. Der Entertainer, der vor allem durch seinen unverwechselbaren Humor und seine Kreativität bekannt ist, hatte seine Fans im Vorfeld mit rätselhaften Beiträgen auf Instagram und kurzen Teasern angeheizt. Die Fans scheinen ihn nach seiner Pause nicht vergessen zu haben, doch bleibt abzuwarten, ob er das Interesse langfristig halten kann. Seine vorherige RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" enttäuschte zuletzt mit sinkenden Quoten. Die nächsten Wochen könnten zeigen, ob Raab diesmal mit seiner neuen Sendung den Geschmack des Publikums dauerhaft trifft.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

