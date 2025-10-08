So reagierte Taylor Swifts Mama auf gewagten Song "Wood"

Taylor Swift (35) sorgt mit ihrem neuen Song "Wood" weiterhin für Aufsehen. Doch nicht nur Fans und Kritiker, auch ihre Mutter Andrea Swift wurde auf den zweideutigen Text aufmerksam. In der Show "The Morning Mash Up" auf SiriusXM verriet die Sängerin, wie ihre Mutter auf die Anspielungen in dem Song reagiert hat. "Ich glaube, sie denkt, das Lied handelt von Aberglauben", erklärte Taylor und fügte amüsiert hinzu: "Und das tut es ja auch, irgendwie." Besonders bemerkenswert findet die Sängerin, wie vielseitig ein Lied durch Doppeldeutigkeiten interpretiert werden kann: "Man sieht in dem Song, was man sehen möchte."

In der Radioshow sprach Taylor außerdem über die Entscheidung, explizitere Texte in ihrem Album zu verwenden. "Für mich geht es dabei um Intensität und den Rhythmus der Worte", erklärte die Pop-Ikone. Es gehe ihr darum, die Gefühle und die Welt der Figuren in ihren Songs authentisch darzustellen. Dabei spiele auch die Sprache eine entscheidende Rolle: Alliterationen, stilistische Kniffe und manchmal sogar Flüche fügten sich zu dem Gesamtbild, das sie vermitteln möchte. Ihr Verlobter Travis Kelce (36), über den einige der Andeutungen in "Wood" mutmaßlich sind, wusste übrigens vorab über die Textzeilen Bescheid. Laut einem Insider war er begeistert: "Welcher Mann wäre das nicht?"

Taylor Swift bleibt damit ihrer Leidenschaft für gewagte Texte und gezielte Provokation treu. Schon in früheren Songs hat sie häufiger kokette Anspielungen eingebaut, ohne dabei explizit werden zu müssen. "Wood" sticht jedoch durch seine spielerische Offenheit besonders hervor. Ihr Mut, ihre Beziehung offen – und gleichzeitig kunstvoll – in ihren Werken zu reflektieren, macht den Song zu einem der meistdiskutierten Tracks des Albums. Die Fans sind begeistert, und auch Travis hat mit einem Augenzwinkern angedeutet, wie sehr er die kreative Hommage genießt.

Getty Images Taylor Swift und Andrea Swift im Januar 2010 in L.A.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025