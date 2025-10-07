Herz-OP: Taylor Swift über die Gesundheit ihres Vaters Scott

Taylor Swift (35) hat kürzlich positive Neuigkeiten über ihren Vater Scott Swift geteilt. In einem Interview am Montag gab die Sängerin bekannt, dass es ihrem Vater nach einer fünffachen Bypass-Operation im Sommer wieder hervorragend gehe. "Er ist wieder bei 150 Prozent, voller Energie", erklärte sie in der "Morning Mash Up Show" auf SiriusXM und beschrieb, wie dankbar die Familie für die erstklassige medizinische Versorgung sei. Gemeinsam verbrachten Taylor, ihr Bruder Austin und ihre Mutter Andrea den Sommer damit, Scott bei der Genesung zu unterstützen. "Es erinnert einen daran, was wirklich zählt", betonte die Musikerin sichtlich gerührt.

Neben der Betreuung ihres Vaters gab es weitere Meilensteine für die Sängerin, die gerade erst ihr neues Album "The Life of a Showgirl" veröffentlichte. Das Werk, das während ihrer erfolgreichen Eras-Tour geschrieben wurde, bricht derzeit Streaming-Rekorde auf Plattformen wie Apple Music und Spotify. Taylor erzählte, dass das Album ihre aktuelle Lebenssituation widerspiegelt und wie sehr sie es genießt, mit ihrer Kunst einen direkten Blick in ihr Leben zu bieten. Zuletzt trug auch ihr Vater bei den Konzerten der Sängerin dazu bei, die Nähe zu den Fans zu stärken, indem er personalisierte Gitarrenplektren mit der Albumbeschriftung verteilte.

Gerüchte, Taylor könnte nach ihrer Ehe mit Travis Kelce (36) ihre Musikkarriere beenden, wies die Sängerin kürzlich entschieden zurück. In einem Interview stellte sie klar, dass ihre Leidenschaft für die Musik ungebrochen sei, und lobte Travis dafür, wie sehr er ihre künstlerische Erfüllung unterstütze. Die enge Bindung innerhalb der Familie scheint dabei ein großer Rückhalt für die Musikerin zu sein. Vater Scott, der schon seit den frühen Tagen ihrer Karriere eine wichtige Stütze ist, erlebt die Erfolge seiner Tochter jetzt in bester Verfassung, was die Freude im Hause Swift nur noch verstärken dürfte.

Getty Images Taylor Swift und ihr Vater Scott Kingsley Swift im April 2015 in Texas

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas