"Sherlock Holmes"-Produzentin verrät Details zu drittem Film

Die Produzentin Susan Downey (51) hat Details über den dritten "Sherlock Holmes"-Film enthüllt und berichtet von einer interessanten Wendung: Das neue Abenteuer soll erstmals in den USA spielen, statt wie bisher in Europa. Gegenüber dem Filmportal Collider verriet die Ehefrau des Hauptdarstellers Robert Downey Junior (60), dass diese Idee schon länger diskutiert wird. "Ich liebe den Gedanken, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist", gab sie zu bedenken. "Robert hat die Messlatte sehr hochgelegt, und wir wollen das richtig machen."

Seit der Veröffentlichung von "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" im Jahr 2011 gab es nur wenige Fortschritte bei einem möglichen dritten Teil. Susan erklärte, dass vor allem der prall gefüllte Terminkalender von Jude Law (52), der Dr. Watson spielt, sowie die Pandemie Hürden darstellten. Sie berichtete, dass bereits an Versionen des Drehbuchs gearbeitet wurde, jedoch sei das Timing nie ideal gewesen. Trotz zahlreicher Rückschläge bekräftigt die Produzentin jedoch: "Ich würde unglaublich gerne einen dritten Sherlock der Welt präsentieren. Die Idee existiert schon sehr lange, und wir spielen immer noch damit."

Auch Jude Law äußerte sich kürzlich optimistisch, dass der Film in der Zukunft Wirklichkeit werden könnte. Der Schauspieler, der eine enge Freundschaft mit Robert und Susan Downey pflegt, sagte in einem Interview, dass die Idee weiterhin Bestand habe und es daran liege, das richtige Team und den richtigen Moment zu finden. Dabei wurden frühere Gerüchte einer Zeitreise-Thematik mittlerweile verworfen. Für Fans bleibt trotz der langen Wartezeit die Hoffnung, dass das brillante Duo Holmes und Watson doch noch ein neues, spannendes Abenteuer erleben wird – diesmal auf amerikanischem Boden.

ActionPress/Collection Christophel/Sherlock Holmes - Spiel im Schatten Jude Law und Robert Downey Jr. in einer Filmszene aus "Sherlock Holmes – Spiel im Schatten"

Getty Images Susan Downey, Produzentin

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Jr. bei den 76. Primetime Emmy Awards, September 2024