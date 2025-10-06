Singt Taylor Swift in diesem Song über Travis' bestes Stück?

Taylor Swift (35) sorgt mit ihrem neuen Song "Wood" aus dem gerade erschienenen Album "The Life of a Showgirl" für reichlich Gesprächsstoff. Die Popikone hat sich laut US Weekly mit den zweideutigen Texten selbst übertroffen und Fans sowie Prominente gleichermaßen staunen lassen. "Verzeihen Sie, es klingt anmaßend / Er hat mich ah-matisiert und mir die Augen geöffnet", singt die 35-Jährige und setzt mit Zeilen wie "Redwood-Baum, es ist nicht schwer zu sehen / Seine Liebe war der Schlüssel, der meine Schenkel öffnete." ihre kokette Erzählung fort. Die Verbindung zu ihrem Verlobten, dem NFL-Star Travis Kelce (36), ist für ihre Fans unübersehbar, denn das Lied greift unter anderem den Titel seines Podcasts "New Heights" auf und deutet seine Bedeutung in ihrem Leben an.

Nicht nur Fans sind begeistert, auch Prominente feiern Taylors neues Werk. So teilte Schauspielerin Elizabeth Banks (51) auf TikTok ein Video, in dem sie voller Freude über die "fantastischen Metaphern" des Songs spricht. Rapperin Nicki Minaj (42) lobte den Track als "genau so, wie es sich anfühlt, mit seiner wahren Liebe zusammen zu sein". Doch nicht alle Reaktionen auf "Wood" fallen positiv aus. Barstool-Sports-Gründer Dave Portnoy etwa zeigte sich in einem humorvollen Video irritiert über einige der intimeren Anspielungen und kommentierte schmunzelnd, dass er den Track wegen seiner Offenheit wohl auslassen würde. Die Diskussionen um den Song und seine expliziten Inhalte haben "Wood" binnen kürzester Zeit zu einem der meistdiskutierten Themen in den sozialen Medien gemacht.

Dass Taylor und Travis' Liebe auch künstlerisch Früchte trägt, ist nicht neu. Bereits in anderen Songs hatte Taylor ihre Beziehung zum Kansas-City-Chiefs-Star thematisiert und dabei von gemeinsamen Visionen erzählt. Nun wird auch der Einfluss der Verlobung auf ihr künstlerisches Schaffen umso deutlicher. Die intime und doch humorvolle Erzählweise ihrer Lieder begeistert Fans und zeigt Taylors unvergleichliches Talent, persönliche Erfahrungen in kreative Werke zu verwandeln. Ihre Beziehung zu Travis scheint nicht nur privat, sondern auch künstlerisch eine Quelle der Inspiration zu sein.

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, August 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift