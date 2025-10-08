15 Jahre: Trennung bei Jack White und seiner Frau Rafaella

Jack White (85) und seine Ehefrau Rafaella Nußbaum haben traurige Nachrichten zu verkünden. Nach 15 gemeinsamen Jahren ist ihre Liebe vorbei. Wie Rafaella gegenüber Bunte erklärte, war dieser Schritt ein langer und schmerzhafter Prozess, den sich keiner von beiden leicht gemacht hat. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", berichtete sie. Das Liebes-Aus sei nicht aus einem Impuls heraus entstanden und beide gehen davon aus, dass sie ohne Rosenkrieg davonkommen werden.

An Jack Whites 85. Geburtstag, der am 2. September im Kreise von Freunden gefeiert wurde, fehlte Rafaella bereits – offiziell hieß es damals, sie sei erkrankt. Ein Freund erwähnte, dass die 40-Jährige an einem Magen-Darm-Infekt leide. Doch offenbar hatte sich das Paar zu diesem Zeitpunkt emotional bereits entfremdet. Rafaella, die sich gemeinsam mit Jack die Kinder Max und Angelina teilt, plauderte gegenüber dem Magazin aus, dass sie bereits ausgezogen sei. Einen neuen Partner habe sie aktuell noch nicht.

Schon vor der Trennung hatte Jack, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, sein Päckchen zu tragen. Im Frühjahr dieses Jahres hatte der damals 84-Jährige einen Schlaganfall. Laut Bild musste der Musiker danach im Krankenhaus künstlich beatmet werden, konnte die Intensivstation aber zeitnah verlassen. "Ich bin ein Rowdy. Ich lasse mich nicht unterkriegen, es wird jeden Tag besser. Der Weg bei mir ist immer nur nach vorn", ließ er das Blatt kurz darauf wissen.

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seiner Frau Rafaella Nussbaum, 2022

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum und ihr Mann Jack White, 2021

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum mit ihrem Mann Jack White