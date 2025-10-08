Spoilert Sam Dylan jetzt doch getrenntes Sommerhaus-Paar?

Sam Dylan (34) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen! Im Rahmen seiner "Iconic Drama"-Kino-Tour sprach der Reality-TV-Star mit Promiflash über die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Dabei ließ er eine brisante Information durchsickern: Angeblich soll sich eines der Paare, die in der RTL-Show zu sehen sind, bereits getrennt haben. Konkret geht es wohl um Edda Pilz und Michael Klotz, die laut seiner Aussage nicht mehr zusammen sein sollen. "Der Micha hatte ja auch schon so ein Date in Köln direkt da gehabt, der hat auch schon irgendwie eine neue Flamme. Eine Unbekannte", behauptete der Entertainer und spekulierte, dass die beiden ihre Trennung vermutlich beim großen Wiedersehen öffentlich machen werden.

Sam machte im Interview auch keinen Hehl daraus, wie wenig er von Edda hält. Er beschrieb sie als äußerst anstrengend und benutzte sogar den Ausdruck "Terror-B*tch", um seine Meinung über sie zu verdeutlichen. Doch woher kommen die angeblichen Informationen, die er über das Sommerhaus-Paar offenbart? Laut dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten hatten er und Micha nach den Dreharbeiten Kontakt über Nachrichten. Offiziell bestätigt ist die Trennung der beiden jedoch noch nicht. Ob und wie viel Wahrheit in Sams Aussagen steckt, wird sich wohl erst im weiteren Verlauf der Show oder beim Wiedersehen klären.

Schon vor drei Wochen hatte der beliebte Realitystar ganz offen angedeutet, dass er über das Liebes-Aus eines Sommerhaus-Paares Bescheid weiß. Eigentlich wollte der Realitystar damals während seiner "Iconic Drama"-Show die Namen enthüllen, doch dazu kam es nicht. Der Grund: Während der Live-Show bekam Sam plötzlich einen geheimnisvollen Zettel gereicht. "Das fand ich alles ein bisschen komisch. Dann hab ich gesagt: 'Okay, gut. Komm, lass es sein'", erklärte er später auf Instagram. Der Zettel habe ihn sogar vor möglichen Konsequenzen gewarnt, sollte er das Geheimnis lüften. Offenbar wollte eine der betroffenen Personen unbedingt verhindern, dass private Details an die Öffentlichkeit gelangen.

Getty Images Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Edda Pilz und Michael Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

