Offene Worte: Bereut Angelina Jolie doppelte Mastektomie?

Angelina Jolie (50) hat auf dem San Sebastián Filmfestival ihren neuen Film "Couture" präsentiert, der tief in die Zerbrechlichkeit des Lebens eintaucht. Die Handlung folgt einer amerikanischen Regisseurin, die während der Pariser Fashion Week mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird. Es ist ein sehr persönliches Projekt für die Schauspielerin, die selbst 2013 eine präventive doppelte Mastektomie durchführen sowie ihre Eierstöcke entfernen ließ, nachdem sie aufgrund des BRCA1-Gens ein hohes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs diagnostiziert bekommen hatte. "Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich meine Mutter und meine Großmutter sehr jung verloren habe", erklärte der Filmstar gegenüber Hello!. Angelinas Mutter, die Schauspielerin Marcheline Bertrand (†56), verstarb mit nur 56 Jahren an Krebs. Ihre Entscheidung bereut die Leinwandschönheit nicht: "Ich sage nicht, dass jeder diesen Weg gehen sollte, aber es ist wichtig, die Wahl zu haben. Und ich bereue es nicht."

Im Film, der von Alice Winocour inszeniert wurde, verkörpert Angelina eine Frau, die um ihre Weiblichkeit und ihr Selbstwertgefühl ringt, während sie sich mit der Aussicht auf Chemotherapie und Operationen auseinandersetzt. "Etwas ist an Krebserkrankungen bei Frauen sehr speziell, weil es uns betrifft und unsere Wahrnehmung als Frau verändert", erklärt Angelina. Neben den emotionalen Herausforderungen ihrer Figur zeigt der Film auch die Geschichten von anderen Frauen, darunter ein junges südsudanesisches Model und eine Make-up-Künstlerin, deren Leben in der scheinbar glanzvollen Modewelt oft hart und entbehrungsreich ist.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte Angelina beim Toronto International Film Festival für Aufsehen, als sie bei der Premiere von "Couture" auf eine bewegende Frage reagieren musste. Während einer Fragerunde bat sie eine Zuschauerin um Rat im Umgang mit einem Krebstod in der eigenen Familie. Sichtlich ergriffen erinnerte sich die Schauspielerin an einen Satz ihrer Mutter: "Alle fragen mich immer nur nach Krebs." Angelina machte deutlich, wie wichtig es ist, kranke Menschen nicht allein auf ihre Krankheit zu reduzieren. "Es ist wichtig, Menschen als vollständige Individuen wahrzunehmen", betonte die Oscarpreisträgerin laut Entertainment Weekly.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Marcheline Bertrand, Angelina Jolie und Jacqueline Bisset im Juli 2001 in West Hollywood

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin