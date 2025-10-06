Neues Musikvideo: Taylor Swift als schwimmende Ophelia

Taylor Swift (35) begeistert ihre Fans mit dem neuen Musikvideo zu ihrem Song "The Fate of Ophelia". Am Sonntag feierte der Clip aus ihrem jüngst erschienenen Album "The Life of a Showgirl" Premiere und versetzte die Zuschauer in Staunen. Der opulente Musikfilm, den Taylor laut People selbst inszenierte, zeigt die Sängerin in einer Vielzahl atemberaubender Outfits – von einem gewagten Seilkleid bis hin zu glamourösen Bühnenlooks. Neben kunstvollen Anspielungen auf Ophelia, die tragische Figur aus William Shakespeares "Hamlet", überrascht Taylor auch mit einer persönlichen Note: In einer Szene, in der sie einen Football fängt, spielt sie charmant auf ihren Verlobten, den NFL-Star Travis Kelce (36), an. "Du hast mein Herz vor dem Schicksal der Ophelia gerettet", singt sie und symbolisiert damit die Bedeutung ihres Partners in ihrem Leben.

Das Musikvideo strotzt vor künstlerischer Symbolik und ist zugleich eine visuelle Hommage an das Showgirl-Dasein, das auch das zentrale Thema ihres Albums ist. In einem geschickten Wechsel zwischen Theaterkulissen und filmreifen Szenerien wird Taylor zur Synchronschwimmerin, Seiltänzerin und Showdiva. Dabei verweist sie in aufwendigen Bildern auf bekannte Kunstwerke, wie die berühmte Darstellung Ophelias von John Everett Millais. Doch auch ihre private Leidenschaft blitzt durch: Neben einer Szene, die ihrer Backleidenschaft mit einem Laib Sauerteigbrot Tribut zollt, kommen Details ans Licht, wie sie Travis das Thema Shakespeare näherbrachte. Der Footballstar hatte zugegeben, das Stück nie gelesen zu haben, worauf Taylor damals augenzwinkernd erwiderte: "Wenigstens weiß er dank 'Der König der Löwen', wer 'Hamlet' ist!"

Taylor und Travis, die seit Kurzem verlobt sind, scheinen sich blendend zu ergänzen. Während sie als Songwriterin und Regisseurin künstlerische Grenzen sprengt, hat ihr Verlobter sie mit seiner bodenständigen Art in die Welt des Sports eingeführt. Fans sehen in Taylors jüngster Arbeit eine Liebeserklärung, die über den Erfolg hinausgeht: "The Fate of Ophelia" ist nicht nur inspiriert von einem Klassiker, sondern auch ein modernes Märchen über zwei Menschen, die sich gegenseitig Halt und Inspiration schenken.

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025