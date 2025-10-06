Cillian Murphy wirkt gelangweilt von Taylor Swifts Verlobung

Bei der neuesten Ausgabe der "Graham Norton Show" trafen zwei Stars aufeinander, deren Kontraste für reichlich Gesprächsstoff bei den Fans sorgten: Cillian Murphy (49) und Taylor Swift (35). Während Taylor freudestrahlend über ihre Verlobung mit dem NFL-Star Travis Kelce (36) sprach und ihren beeindruckenden Verlobungsring präsentierte, blieb der irische Schauspieler gewohnt ausdruckslos. Die Zuschauer amüsierten sich über Cillians "ruhendes, gelangweiltes Gesicht" und teilten ihre Eindrücke auf Social Media. "Cillian ist einer von uns!", scherzte ein Nutzer. Selbst nach Grahams Frage zum Hochzeitsdatum, auf die Taylor antwortete, sie wolle erst ihren neuen Albumzyklus abschließen, zeigte sich der Star aus "Oppenheimer" unbeeindruckt.

Cillian ist für seine stoische Mimik bekannt, die ihm schon öfter Meme-Status verschaffte. Ob bei Preisverleihungen wie den Golden Globes, wo er trotz seines Gewinns für die beste schauspielerische Leistung ungerührt blieb, oder nun in Gesprächssendungen – Fans feiern seine geistreiche Gleichgültigkeit. Während des Abends bei Graham sprach Taylor aber über mehr als nur ihre Verlobung. Sie hob hervor, wie beeindruckt sie von einem früheren Treffen mit Cillians Familie war und lobte besonders seinen Sohn Aran für seine klugen und interessierten Gespräche. "Deine Söhne sind die Zukunft unserer Welt", sagte die Sängerin.

Trotz seiner kühlen Ausstrahlung pflegt Cillian eine warme Seite im Privaten. Der Schauspieler, der für seine introvertierte Art bekannt ist, hat früher schon verraten, dass er es schätzt, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, die ihm auch bei öffentlichen Auftritten Gesellschaft leistet. Bei den Oscars, wo Taylor seine Familie kennenlernte, war er mit "der ganzen Gang" inklusive seiner Kinder dabei. Obwohl diese aufgrund ihres Alters eigentlich nicht hätten teilnehmen dürfen, schienen sie Taylor nachhaltig beeindruckt zu haben. Für die Sängerin ein besonderer Moment, der ihre Sympathie für Cillian und seine Familie offenbarte.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler