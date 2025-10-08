"Großmaul": Cecilia äußert sich zum Summit-Beef mit Felix

In der Reality-Show The Summit krachten die TV-Stars in den Bergen Neuseelands gewaltig aneinander. Besonders zwischen Cecilia Asoro (29) und Felix von Jascheroff (43) brodelte es gewaltig. Der Realitystar machte ihrem Ärger über die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler nun gegenüber Promiflash Luft. Im Interview betonte sie: "Ich mag ja nicht so dieses Großmaul" und erklärte, der GZSZ-Darsteller habe zu viel geredet, ohne tatsächlich etwas Nützliches beizutragen. Das habe sie während der anstrengenden Dreharbeiten regelrecht in den Wahnsinn getrieben. Besonders in Extremsituationen sorgten Felix' Kommentare für eine gereizte Stimmung.

Cecilia, bekannt für ihre direkte Art, spart nicht mit Kritik, räumte jedoch ein, dass sie das Verhalten ihres Kollegen mittlerweile lockerer sehe. Heute könne sie sogar darüber lachen und erklärte, dass der 43-Jährige zwar genervt habe, jedoch niemals die Grenzen des guten Geschmacks überschritt. Die beiden schafften es zwar nicht, ihre Differenzen beizulegen, bevor der ehemalige Dschungel-Kandidat die Show verließ, doch ließ die 29-Jährige durchblicken, dass er rückblickend als Teilnehmer durchaus unterhaltsam war.

Nach der Show betonte Cecilia außerdem, dass sie grundsätzlich nichts gegen männliche Mitstreiter habe. Im Podcast "unREAL" erklärte die Reality-TV-Teilnehmerin kürzlich: "Ich bin kein Männerhasser. Aber da sind halt einfach Triggerpunkte, die triggern, und dann kriegt ihr auch eine Ansage von mir." Besonders bei "The Summit" seien einfach viele Situationen entstanden, in denen ihre Geduld auf die Probe gestellt wurde.

Imago Collage: Realitystars Cecilia Asoro und Felix von Jascheroff

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025