Taylor Swift überrascht Stars mit Geschenken zu neuem Album

Taylor Swift (35) hat mit ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" ihre engsten Unterstützer überrascht. Passend zur Veröffentlichung am 3. Oktober verschickte die Sängerin laut US Weekly liebevoll zusammengestellte Geschenkpäckchen an Freunde und Bekannte, die sie über ihre Karriere hinweg begleitet haben. Dazu gab es eine persönliche Nachricht, in der Taylor schrieb: "Wenn du das liest, dann bist du jemand, der Liebe gezeigt hat, jemand, den ich bewundere, und letztendlich jemand, mit dem ich diesen Moment feiern möchte." Unter den Empfängern waren unter anderem Brittany Mahomes, Serena Williams (44) und Today-Moderatorin Jenna Bush Hager, die ihre Freude über die Geschenke auf Social Media teilten.

Die Tennisikone Serena Williams zeigte in einem Video, wie sie ihre funkelnde orangefarbene Box öffnete, und konnte ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Sie nannte sich selbst einen eingefleischten Swift-Fan und verriet, dass ihre Tochter Olympia sicher ausflippen würde, sobald sie die Überraschung sieht. Brittany Mahomes, Ehefrau des Footballspielers Patrick Mahomes (30), teilte ebenfalls ein Foto ihres Geschenks, das neben einer Schallplatte auch Merchandise-Artikel enthielt. Begleitet vom Song "The Life of a Showgirl" ließ sie ihre Follower wissen, wie beeindruckt sie erneut von Taylor sei. Auch Jenna Bush Hager zeigte eine Box mit einer Platte, Fanartikeln und einer herzlichen Notiz und schrieb dazu: "Wir leben jetzt wie Showgirls in unserem Haus."

Taylor kann bei ihrem neuen Album auf die Unterstützung ihrer engen Freunde zählen, die sich darüber hinaus auf unterschiedliche Weisen zu Wort meldeten. Schauspielerin Selena Gomez (33), mit der Taylor bereits seit Jahren eng befreundet ist, feierte die Veröffentlichung mit Schnappschüssen hinter den Kulissen ihrer Hochzeit mit Benny Blanco (37), bei der Taylor ebenfalls anwesend war. Schauspielerin Blake Lively (38) hingegen gratulierte mit einem "Like" zu Taylors Post auf Instagram. Diese besondere Art, ihre Fans und Freunde einzubinden, zeigt einmal mehr die zwischenmenschliche Wärme, die Taylor in ihr Schaffen einfließen lässt.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.