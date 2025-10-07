Selena Gomez postet süße Hochzeitsmomente mit BFF Taylor

Taylor Swift (35) spielte bei Selena Gomez' (33) Hochzeit eine ganz besondere Rolle. Das zeigt die Sängerin jetzt in einem Instagram-Post, in dem sie ihrer Freundin zum neuen Album gratuliert. Die Aufnahmen geben intime Einblicke in Selenas Hochzeitsvorbereitungen, bei denen Taylor offenbar die ganze Zeit an ihrer Seite war. So auch in dem Moment, in dem die Braut ihren Schleier aufgesetzt bekam. Die "Love Story"-Interpretin war ganz hin und weg: "Ist das dein Ernst? Was? Seht sie euch an! Oh mein Gott." Die beiden scheint mehr als nur eine einfache Freundschaft zu verbinden. "[Ich] bin gesegnet, dich auch nach fast 20 Jahren noch an meiner Seite zu haben! Ich liebe dich für immer und ewig", schreibt Selena ihrer BFF eine kleine Liebeserklärung.

Bei der Hochzeit war Taylor aber nicht nur an Selenas Seite – sie durfte auch eine Rede halten. Mit ihren Worten soll sie das Brautpaar und die Gäste laut eines Insiders gegenüber Daily Mail zu Tränen gerührt haben. Unter anderem betonte die 35-Jährige wohl, wie sie und die Only Murders in the Building-Darstellerin über die Jahre zusammenwuchsen und gemeinsam durch Höhen und Tiefen, sowohl beruflich als auch privat, gingen. Besonders ergreifend soll Taylors Lob an Selenas Mann Benny Blanco (37) gewesen sein: Sie bezeichnete ihn als den "perfekten Partner" für ihre Freundin.

Am letzten Septemberwochenende gab Selena ihrem Benny bei einer romantischen Feier das Jawort. Das bestätigte der ehemalige Disney-Star selbst mit den ersten Bildern der Trauung im Netz. Darauf war auch eines der beiden Hochzeitskleider zu sehen: Selena strahlte als Braut in einem langen weißen Kleid mit Neckholder und Blumendekor am Kragen. Einige Tage nach der Feier zeigte sie ihren Fans auch das zweite Brautkleid. Dabei handelte es sich um ein maßgeschneidertes Satinkleid von Ralph Lauren (85), das sich durch feinste Spitze und ebenfalls einen Neckholder auszeichnete. "Ich habe eine echte Disney-Prinzessin geheiratet", freute Benny sich unter dem Post.

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025