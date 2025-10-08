"Nervig": Jimmy Kimmel & Emily Blunt scherzen über ihre Kids

Jimmy Kimmel (57) und Emily Blunt (42) haben sich in der Show "Jimmy Kimmel Live!" über die Reaktionen ihrer Kinder auf ihre erfolgreichen Hollywood-Karrieren ausgetauscht. Emily, die zwei Töchter mit ihrem Ehemann John Krasinski (45) hat, schilderte, wie ihre Kinder Hazel und Violet sie anfeuerten, bevor sie die Bühne betrat. Auch Jimmy berichtete von seinen Kindern Jane und Billy, die ebenfalls im Studio dabei waren. Beide Prominente stellten fest, dass ihre Kinder wenig beeindruckt von den glamourösen Hollywood-Jobs ihrer Eltern sind. "Ein bisschen nervig ist das schon", gab Jimmy zu, während Emily zustimmte.

Emily teilte außerdem eine Anekdote, die ihre Töchter in ihrer typischen Unbekümmertheit zeigt. Nach einem aufwendigen Fotoshooting, bei dem sie für ein Magazin posierte und viel Lob von der Crew erhielt, kehrte sie geschminkt nach Hause zurück. Die Reaktion ihrer älteren Tochter Hazel? Ein schlichtes "Igitt". Ihre jüngere Tochter Violet zeigte sich immerhin etwas freundlicher und meinte, dass sie schön aussehe. Jimmy schloss sich dem Gespräch humorvoll an und stellte fest: "Man hat immer ein liebes Kind." Beide Elternteile waren sich jedoch einig, dass es durchaus gesund ist, wenn die Kinder nicht allzu beeindruckt von den Berufen ihrer Eltern sind – auch wenn es manchmal ein wenig ärgerlich sein kann.

Die gelöste Stimmung zwischen den beiden zeigte, wie entspannt sie mit der scheinbaren Normalität in ihrer Elternrolle umgehen. Emily fügte noch hinzu, dass nicht einmal die Freunde ihrer Kinder großartig beeindruckt seien, wenn sie die Hollywood-Stars treffen. "Die Eltern sind oft neugieriger als die Kinder", erzählte die Schauspielerin. Jenseits des Rampenlichts sind beide offenbar einfach nur Mama und Papa – und ihre Kinder erinnern sie immer wieder daran, dass Hollywood-Ruhm zu Hause keine Sonderbehandlung bedeutet.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmykimmellive Emily Blunt und Jimmy Kimmel bei 'Jimmy Kimmel Live!' 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Krasinski und Emily Blunt im September 2025 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin