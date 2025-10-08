Til Schweigers Ex Svenja Holtmann ist wieder Mama geworden

Svenja Holtmann schwebt erneut im Mama-Glück! Die Ex-Freundin von Til Schweiger (61) hat am 4. Oktober 2025 ihr viertes Kind willkommen geheißen. Es ist ein Junge, der stolze 3990 Gramm wiegt und 53 Zentimeter misst. Diese freudige Nachricht teilte die glückliche Mutter mit ihren Fans auf Instagram. Unter dem Bild des Neugeborenen, das passend zur Jahreszeit in kuscheliger, herbstlicher Strickkleidung gekleidet ist, schrieb Svenja: "Unser Herbstbaby ist da... Und wir könnten nicht glücklicher sein."

Bereits im April hatte Svenja die Nachricht über ihre vierte Schwangerschaft verkündet. In einem Video war sie mit ihren drei Söhnen am Strand zu sehen, während ihr Babybauch nicht zu übersehen war. Damals scherzte sie mit den Worten: "Als wäre es nicht schon laut und wild genug bei uns. Baby Nummer vier ist unterwegs und wir freuen uns riesig." Zusammen mit ihrem Ehemann Sönke Rosenkranz erzieht sie bereits die Söhne Carlo, Mika Jordi und Louie Jim. Vor ihrer Ehe mit Sönke war Svenja durch ihre Beziehung zu Til Schweiger einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die beiden waren von 2011 bis 2013 ein Paar.

Svenja ist seit 2015 glücklich verheiratet und scheint in ihrer Rolle als Mutter aufzugehen. Schon nach der Geburt ihres dritten Sohnes hatte sie offen erzählt, wie sie sich in den ersten Tagen als frischgebackene Mama fühlt. "Es war eine natürliche Geburt, es lief alles gut und ging ganz schnell. Mein Mann war dabei, wir sind beide so stolz", verriet Svenja gegenüber Bild. Damals betonte sie, wie sehr sie die Familienzeit genießt: "So wie das eben geht mit drei Kindern. Wir genießen die Familienzeit und lassen alles ganz entspannt angehen. Ich lasse die Seele baumeln."

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann, Model

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihre Kinder, Oktober 2025

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihr Partner Sönke Rosenkranz mit ihren Söhnen Carlo und Mika