Letzte Krebsbestrahlung: Patrice Aminati ist erleichtert

Patrice Aminati hat ein weiteres Kapitel in ihrer Krebsbehandlung abgeschlossen. Bei Instagram meldet sich die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52) mit guten Neuigkeiten zu Wort. "Die letzte Bestrahlung geschafft. Ich bin so glücklich und erleichtert", schreibt sie zu einem Video, das sie beim Verlassen des Krankenhauses zeigt. Dabei lächelt die Mutter einer Tochter sichtlich glücklich in die Kamera. Ein weiteres Foto zeigt sie im Rollstuhl. Dazu richtet Patrice Worte des Dankes an alle, die sie unterstützt haben: "Danke, liebe Uniklinik, liebe Ärztinnen und Ärzte, liebe Schwestern und Pfleger... Danke... für jedes tröstende Wort, jede Umarmung, jedes Glas Wasser, jede gereichte Nierenschale, jedes Taschentuch und jedes Stück Schokolade... Für alle, die auch diesen oder andere schwere Wege gehen müssen... haltet durch, bleibt stark."

Patrice kämpft gegen eine Form von schwarzem Hautkrebs. Im Netz teilt sie immer wieder die Etappen ihrer Behandlung und spricht auch offen über den Kampf mit Rückschlägen. Erst vor ein paar Wochen erzählte die 30-Jährige ihren Fans im Netz, wie sehr sie die Nebenwirkungen immer wieder belasten: "Durch die Krebsmedikamente wurden meine Leberwerte so schlecht, dass wir die Therapien pausieren mussten. Dann kommen die Metastasen zurück. Jetzt haben wir die Krebstherapie wieder aufgenommen", erklärt sie. Zusätzlich offenbarte Patrice auch, dass ihr Krebs aus medizinischer Sicht nicht heilbar sei. Trotzdem gebe sie die Hoffnung auf ein langes Leben nicht auf: "Ich wünsche mir noch ein langes Leben und ein Wunder. Auf meinem Weg habe ich Menschen kennengelernt, die seit 15 Jahren mit dem Status 'palliativ' leben."

Zwischen den zahlreichen Krankenhausaufenthalten kann Patrice sich immer auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen. Kraft bekommt sie von ihrem Mann Daniel, ihren Eltern und vor allem ihrer kleinen Tochter Charly Malika. Von den Belastungen ihrer Krankheit versucht sie das Mädchen aber so weit wie möglich fernzuhalten. Auf Nachfrage eines Fans im Netz, wie viel Charly denn von Mamas Kampf wisse, erklärt sie: "Glücklicherweise kaum. Das liegt aber auch an unserem familiären Zusammenhalt." Charly sei zudem der Aspekt ihres Lebens, der Patrice Tag für Tag am glücklichsten mache.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im März 2025

Instagram / danielaminati Charly Malika, Daniel und Patrice Aminati im Mai 2025

