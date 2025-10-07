"Alarmierend falsch": Taylor Swifts Ernährungstipp entsetzt

Taylor Swift (35), die derzeit ihr neues Album "The Life of a Showgirl" promotet, hat während eines Auftritts bei BBC Radio 2 für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin brachte Moderator Scott Mills selbstgebackenes Sauerteigbrot mit und erklärte, dass auch ihre glutenfreien Freunde problemlos davon essen könnten – eine Behauptung, die schnell Kritik hervorrief. "Es gibt viele gesundheitliche Vorteile von Sauerteig", sagte Taylor und fügte hinzu: "Die Enzyme bauen die Kohlenhydrate und das Gluten ab." Experten widersprechen jedoch vehement und warnen vor schwerwiegenden Risiken, insbesondere für Menschen mit Zöliakie.

Vor allem Ernährungswissenschaftler widersprechen vehement und stellen klar, dass Sauerteig keineswegs glutenfrei ist. Kirsten Jackson, eine registrierte Expertin für Darmgesundheit, führte aus: "Sauerteig kann für Menschen mit Verdauungsproblemen einfacher sein, da der Fermentationsprozess bestimmte schwer verdauliche Kohlenhydrate abbaut. Trotzdem bleibt das Gluten erhalten. Für Menschen mit Zöliakie kann der Konsum jedoch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben." Die Fachleute warnen, dass eine solche Fehlinformation bei Betroffenen zu ernsten Beschwerden wie Mangelernährung oder sogar einem erhöhten Risiko für Dünndarmkrebs führen könnte.

Taylor, bekannt für ihre Liebe zu kulinarischen Hobbys wie Backen, hat sich zu der wachsenden Kritik bisher nicht geäußert, auch ihr Team hält sich bedeckt. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gemischt: Während viele Fans ihre Begeisterung für die Sängerin beibehalten, gestehen sie ein, dass Ernährung nicht zu ihren Fachgebieten gehört. In der Vergangenheit hat Taylor ihre Fans oft mit kleinen Geschenken oder persönlichen Einblicken überrascht, was normalerweise für Begeisterung sorgt. Doch diesmal erinnert die Situation daran, wie wichtig fundierte Informationen besonders bei gesundheitlichen Themen sind.

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025

Imago Taylor Swift und Ed Sheeran im Dezember 2017 in San Jose

IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024