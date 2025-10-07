Taylor Swift sauer über Gerüchte um mögliches letztes Album

Taylor Swift (35) hat ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht überrascht: Die Sängerin hat sich kürzlich verlobt! Ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce (36), hat ihr im August einen Antrag gemacht – und das mit einem Ring, der ordentlich was gekostet haben soll. Pünktlich zur Verlobung erschien auch Taylors neues Album. Doch statt sich auf Eheleben und Romantik zu konzentrieren, stellt die Musikerin klar: An Ruhestand ist nicht zu denken! In der "BBC Radio 2"-Show mit Scott Mills reagierte Taylor deutlich auf die Gerüchte, sie würde nach der Hochzeit aufhören – und nannte die Spekulationen "erstaunlich beleidigend".

Taylor gab zu, wie unterstützend Travis zu all ihren Projekten steht. Auf ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" finden sich viele Liebeslieder, die von ihrer Beziehung inspiriert sind. "Es macht so viel Spaß, sich gegenseitig zu unterstützen. Unsere Berufe mögen unterschiedlich sein, aber sie haben viele Parallelen", so die Sängerin. Während Travis Kelce auf dem Spielfeld performt, tut Taylor dies in ausverkauften Stadien während ihrer Shows. Sie betonte, wie sehr sie die Verbindung mit jemandem schätzt, der ihre Leidenschaft für die Musik versteht und teilt.

In der "Graham Norton Show" sorgte Taylor kürzlich ebenfalls für Gesprächsstoff. Während sie über ihre Verlobung und ihr Album sprach, richtete sich die Aufmerksamkeit vieler aber auf den Schauspieler Cillian Murphy (49), der ebenfalls Gast war. Fans amüsierten sich über dessen vermeintlich gelangweilte Mimik und verwandelten sie in Memes auf sozialen Plattformen. Trotz der Reaktionen scheint es jedoch keinerlei Zwist zwischen Taylor und Cillian zu geben – Taylor erinnerte sich sogar liebevoll an gemeinsame Momente mit ihm und seiner Familie bei einer früheren Oscars-Party. Für ihre Fans dürfte aber nun klar sein: Taylor Swift bleibt der Musik treu.

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler