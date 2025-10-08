JoJo Siwa wirft Fan wegen provokantem Hoodie raus

JoJo Siwa (22), bekannt aus "Dance Moms" und Celebrity Big Brother, unterbrach ein Konzert ihrer Europatournee, um einen Fan wegen eines beleidigenden Kleidungsstücks des Saals zu verweisen. Die Künstlerin entdeckte während ihres Auftritts einen Zuschauer, der einen Hoodie trug, auf dem ihr Gesicht als Ei dargestellt war. Offensichtlich bezog sich das Motiv auf Memes, die in der Vergangenheit über JoJos Haarlinie kursierten, nachdem sie über ein stressbedingtes Haarproblem berichtet hatte. JoJo reagierte laut Mirror empört: "Für sowas gibt es hier keinen Platz, Baby." Unter tosendem Applaus der Menge wurde die Person von Sicherheitskräften hinausbegleitet.

Dieser Vorfall ist nicht der erste, bei dem JoJo während ihrer "Infinity Heart"-Tour für klare Ansagen sorgt. Am Beginn der Tour in Dublin bat sie ihr Publikum, ihrem Freund Chris Hughes, den sie durch "Celebrity Big Brother" kennengelernt hatte, mehr Freiraum zu geben. Die Sängerin erklärte leidenschaftlich, dass sie ihren Freund live bei ihrer Show zuschauen lassen möchte, anstatt ihn ständig durch die Kameras der Fans abgelenkt zu sehen. Ihre Worte spalteten jedoch das Publikum: Während einige Fans ihre direkte Art begrüßten, empfanden andere ihre Reaktion als übertrieben.

JoJo und Chris scheinen ihre Beziehung sehr zu genießen. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast schwärmte die Sängerin: "Ich habe niemals zuvor so sehr die Zukunft gewünscht wie jetzt." Sie sprach über ihre neu entdeckten Träume von einer Hochzeit, die sie früher nicht interessiert hatte. Statt schnellem Heiraten in Las Vegas träume sie jetzt von einer Zeremonie mit allem Drum und Dran, inklusive einem Tanz und dem traditionellen Gang zum Altar. Laut JoJo hat ihre Verbindung zu Chris sie verändert und ihr eine neue Perspektive auf Liebe und Partnerschaft gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025