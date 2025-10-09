Tränen bei Gala: Basti Schweinsteiger in Hall of Fame geehrt

Bastian Schweinsteiger (41) wurde am Montagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eine besondere Ehre zuteil: Gemeinsam mit fünf weiteren Sportgrößen wurde der ehemalige Profikicker in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Neben dem Mittelfeldspieler gehörten Horst Hrubesch (74), Otto Rehhagel, Jupp Heynckes (80), Guido Buchwald und der verstorbene Bert Trautmann zu den neuen Mitgliedern. Besonders emotional wurde es laut Bunte, als Philipp Lahm (41), Bastis langjähriger Teamkamerad, seine Laudatio hielt. Der Verteidiger beschrieb ihn als "absolute Identifikationsfigur", was den Weltmeister zu Tränen rührte.

Wie wichtig Basti diese Ehrung war, zeigte er auch auf Instagram. In einem Beitrag erklärte er: "Es ist etwas ganz Besonderes für mich, hier aufgenommen zu werden. Das bedeutet mir viel! Der Fußball hat mir so viele großartige Begegnungen und unvergessliche Erinnerungen geschenkt. Dafür bin ich unendlich dankbar." Er bedankte sich herzlich bei Philipp für seine warmen Worte und scherzte obendrein: "Endlich ist einer dabei, der jünger ist als du!"

Basti blieb auch nach seiner aktiven Karriere als Fußballer fest mit dem Sport und seinen Teamkollegen verbunden. Als Thomas Müller (36) im Mai dieses Jahres seine Zeit beim FC Bayern München beendete, widmete ihm der 41-Jährige anerkennende Zeilen im Netz. "Eine Ära geht zu Ende! Das letzte Mal müllert es in der Allianz-Arena! Danke Thomas, für die Momente, die man mit dir beim FC Bayern erleben durfte – das wird unvergessen bleiben", schrieb der Ex-Partner von Ana Ivanovic (37).

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger bei der Hall-of-Fame-Zeremonie

Anzeige Anzeige

IMAGO / Sven Simon Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, Juli 2016